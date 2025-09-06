¡ÖÎò»Ë¤¢¤ëÅ´Æ»¤Î¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¹â¹»À¸¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ª¡×14²óÌÜ¤ÎÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¡¢JR£³Àþ¤¬½¸¤Þ¤ëµÜ¾ë¸©ÈþÎ¤Ä®¤Ç³«ºÅ¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
Å´Æ»¤ò°¦¤¹¤ë¹â¹»À¸¤Î¾ðÇ®¤ÏÌÔ½ë¡¦¹ó½ë¤Î2025Ç¯²Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡·Þ¤¨¤Æ14²óÌÜ¤Î¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»À¸ÃÏÊýÅ´Æ»¸òÎ®²ñ¡ÊÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¡ËinµÜ¾ë¸©ÈþÎ¤Ä®¡×¤¬2025Ç¯£¸·î£¸¡Á10Æü¡¢µÜ¾ë¸©ËÌ¤ÎÈþÎ¤Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÅìËÌ¤Î¤Û¤«¡¢´ØÅì¤ä±ó¤¯¤Ï¹Åç¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Á´¹ñ10¹»¤¬ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤äÃÏ°è¿¶¶½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌÀþ¤«¤éÎ¦±©ÅìÀþ¡Ê±ü¤ÎºÙÆ»Åò¤±¤à¤ê¥é¥¤¥ó¡Ë¡¢ÀÐ´¬Àþ¤¬Ê¬´ô¤¹¤ëÈþÎ¤Ä®¤ÏÌÀ¼£¤ÎÀÎ¤«¤é¤ÎÅ´Æ»¤Î¤Þ¤Á¡£¸¼´Ø¸ý¤Î¾®µíÅÄ±Ø¤Ï¹ñÅ´»þÂå¡¢µ¡´Ø¶è¤Ê¤É¤Î¸½¾ìµ¡´Ø¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢£Ã58¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Õ¥È²»¤òÄÉ¤Ã¤Æà¾®µíÅÄ·Ø¤Çá¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¾®µíÅÄ¤Ë¤Ï¡¢º£¤âÅ´Æ»°ä»º¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¸òÎ®²ñ¤Ç¤â¡¢¡Ö±Ø¤ÎÅ¾¼ÖÂæ¤Ë¡¢Ä®Æâ¤ÇÀÅÂÖÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ëSL¡ÊC11 367¡Ë¤ò¾è¤»¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é»×¤ï¤º¤Ò¤¶¤òÂÇ¤ÄÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸òÎ®²ñ¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÈ¯É½¤â¡£ÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¤Ï2026Ç¯¤Î¼¡²ó¤«¤é¡¢Âè£²¾Ï¤Ë¿·Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Å´¸¦¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤
¹â¹»À¸¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ç¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯É½¤Î¾ì¤Î¤Ê¤¤Å´¸¦¡ÊÅ´Æ»¸¦µæ²ñ¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢°ìÉô¹»¤¬àÅ´¸¦¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤á¤òÈ¯ÁÛ¡£2012Ç¯¤Ë½©ÅÄ¸©¤Î½©ÅÄÆâÎ¦½Ä´ÓÅ´Æ»¤Ç½é³«ºÅ¸å¡¢³ÆÃÏ¤ÎÃÏÅ´¤ò¤á¤°¤ë·Á¤Ç²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ø¤¤Æ¤Î¿·¤·¤¤Æ°¤¡¢¤½¤ì¤Ï³«ºÅÃÏ¤¬¸òÎ®²ñÍ¶Ã×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£100¿Í¶á¤¤¹â¹»À¸¤¬°ìÄê´ü´Ö¡¢ÃÏ°è¤ËÂÚºß¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê±þ¤ÎPR¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÃÏ¤ÎÈþÎ¤Ä®¤ÏÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Î³èÆ°¤Ç¡ÖÅ´Æ»¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ÈþÎ¤Ä®¤Î¶¨ÎÏÂâ¤Ï¸òÎ®²ñ¤òÍ¶Ã×¤·¡¢±óÍè¤Î¹â¹»À¸¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»£³Àþ¤¬½½»ú¤Ë¥¯¥í¥¹
ÈþÎ¤Ä®¤ÈÅ´Æ»¡£¾®µíÅÄ±Ø¤Î³«¶È¤ÏÌÀ¼£Ãæ´ü¤Î1890Ç¯£´·î¡£»äÅ´¤ÎÆüËÜÅ´Æ»¤¬´äÀÚ¡ÊÀçÂæ»Ô¡Ë¡Á°ì¥Î´Ø¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë¤ò±ä¿¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¾®µíÅÄ±Ø¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀµÇ¯´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÀçËÌ·ÚÊØÅ´Æ»¡Ê¸½¡¦ÀÐ´¬Àþ¡Ë¤ÈÎ¦±©Àþ¡Ê¸½¡¦Î¦±©ÅìÀþ¡Ë¤¬³«ÄÌ¡£¾®µíÅÄ¤ÏÅìËÌÀþ¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¥í¡¼¥«¥ë£²Àþ¤¬Ê¬´ô¤¹¤ë¡¢Å´Æ»¤Î¤Þ¤Á¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀçÂæ¡Á¾®µíÅÄ¤Ï43.2¥¥í¡¢Ãæ´Ö10±Ø¡¢½êÍ×44Ê¬¡£¾®µíÅÄ¤Ï¡¢ÀçÂæÅÔ»Ô·÷¡¦ÄÌ¶Ð·÷¤Î°ì±þ¤ÎËÌÃ¼±Ø¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿¼Ìë¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤òÎý¤ë
£³Æü´Ö¤ÎÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¡¢½éÆü¤ÏÈþÎ¤Ãæ³Ø¹»¤ÇÅ´Æ»¤Î¥×¥í£³¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª°ì¿Í¤¬¸µ¶áÅ´¤ÎÌ¾Êª¹Êó¥Þ¥óÊ¡¸¶Ì¹À¤µ¤ó¡£Å´Æ»¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²ÆüÌÜ¤ÏÃÏ¸µ¡¦¸©Î©¾®µíÅÄÇÀÎÓ¹â¹»¤È¤Î¸òÎ®²ñ¡£Å´Æ»¤ÎÊÝÀþºî¶È¤Ê¤É¤Î±£¤ì¤¿¼çÌò¡¢ÀþÏ©¤ÈÆ»Ï©¤ÎÎ¾Êý¤òÁö¤ì¤ëµ°Î¦¼Ö¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤âÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¹»¤Ï¡¢È¯É½ÆâÍÆ¤òÄù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¸òÎ®²ñ»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»²²ÃÁ´¹»¤¬¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤òº¹¤·´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¾®µíÅÄ±Ø¶áÎÙ¤ÎÃÏ°è¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÈ¯É½²ñ¡Ë¡£³Æ¹»£¸Ê¬´Ö¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ÇÀ®²ÌÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤¹¤¤¤»¤¤¡×¡ÊÀ®¾ëÃæ¹â¡Ë
»²²Ã10¹»¡Ê°ìÉô¥ê¥â¡¼¥È¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÎÈþÎ¤Ä®Ä¹¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ÎÀ®¾ëÃæ³Ø¹â¹»Å´Æ»¸¦µæÉô¡£¡Ö³Ø±àÅÔ»Ô¤³¤´¤¿¡×¡¢¡ÖÈþÎ¤Ä®¡¦À±¤Î¤Þ¤ÁºîÀï¡×¡¢¡Ö¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ²þ³×¡×¡¢¡Ö¾®µíÅÄ±ØÁ°¤Ø¤ÎÈþÎ¤Ä®Ìò¾ì°ÜÅ¾¤ÈSLÅ¸¼¨¡×¡¢¡ÖÈþÎ¤Ä®¤òÀçÂæ»Ô¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ë¡×¤Î£µ¹àÌÜ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À±¤Î¤Þ¤Á¤ÏÀ¡¤ß¤ï¤¿¤Ã¤¿Ìë¶õ¤ÎÈþÎ¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏ°è¿¶¶½ºö¤Ç¡¢ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®µíÅÄÃæ³Ø¹»¤ò±§ÃèÅ¸¼¨»ÜÀß¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤¬¤é¤ß¤Ç¤Ï¡¢Î¦±©ÅìÀþ¤Ê¤É¤òÁö¤ë¥¥Ï110¤ÎÁë¤ò¾åÉô¤Ë¹¤²¤Æ´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤¹¤¤¤»¤¤¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ë¡£¥¥Ï110¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö²½¤Ï¡¢2013Ç¯½©¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡ÖTOHOKU EMOTION¡ÊÅìËÌ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬¤ª¼êËÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÖSL¡ÊC11¡Ë¤òÅ¾¼ÖÂæ¤Ë¡×¡ÊÀ¶É÷Æî³¤¹â¡Ë
¼¡ÅÀ¤ÎJRÅìÆüËÜ¾®µíÅÄÅý³ç¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¾Þ¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¹âÀÐ»Ô¤ÎÀ¶É÷Æî³¤¹â¹»Å´Æ»¸¦µæÉô¤Ë¡£À®¾ë¹â¤ÈÆ±¤¸¤¯ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¾®µíÅÄ¸ø±à¤ËÀÅÂÖÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ëSL¡¦C11¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¾®µíÅÄ±Ø¤Ë°ÜÀß¤·¤ÆÅ¾¼ÖÂæ¤Ë¾è¤»¤Þ¤¹¡£
Æ±¹»¤¬¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÈþÎ¤Ä®¤ÈÆ±¤¸Å´Æ»¤Î¤Þ¤Á¡¦µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³¡£2023Ç¯£¸·î¤Ë¤ÏÊ¡ÃÎ»³¾ë¸ø±à¤Ë¡ÖÊ¡ÃÎ»³Å´Æ»´Û¥Õ¥¯¥ì¥ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡¢SL¡¦C58 56¤ÎÀÅÂÖÊÝÂ¸¤ä±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¢Å´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÈþÎ¤Ä®Æâ¤ÎNTT»ÜÀß¡ÊµìÅÅÏÃ¸ò´¹½ê¡Ë¤ò´Ñ¸÷»ÜÀß²½¤·¤Æ´Ñ¸÷Êª»º´Û¤Ë¡£ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥°¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡×¤Î»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¶É÷Æî³¤¹â¤Ï¥ê¥â¡¼¥È»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯£··î¤ËÈþÎ¤Ä®¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹
¡ÖÈóÅ´Æ»»ö¶È¤ËÀ®Ä¹¤Î¼´Â¡×¡ÊïÄË·¼ç¤µ¤ó¡Ë
Á´¹»¤ÎÈ¯É½¸å¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÅ´Æ»²òÀâ·ÏYouTuber¡¦ïÄË·¼ç¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÅ´Æ»¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÊý¸þÀ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹Ö±é¡£ËÜ¶È¤Ï¥«¥Ê¥À¤ÇÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëïÄË·¼ç¤µ¤ó¡¢2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤á¤¿Å´Æ»²òÀâ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¹Ö±é¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤ÎÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯ÉáµÚ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷¤â¤¢¤ê¡¢³°Åª¤Ë¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÑ²½¤òÍ×Ìó¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬¹Í¤¨¤ëÅ´Æ»¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖJRÅìÆüËÜ¤Î¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤³«È¯¤ä¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¿Ê½Ð¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÈóÅ´Æ»·Ï»ö¶È¤ËÀ®Ä¹¤Î¼´Â¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿ËÏ©¤òÅ¸Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï¡ÖÅ´Æ»SUMMER¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ë
¸òÎ®²ñ¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÈ¯É½¤¬¡£ÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¤Ï14²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¼¡²ó¤«¤é¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¹â¹»À¸ÃÏÊýÅ´Æ»¸òÎ®²ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡ÖÅ´Æ»SUMMER¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£Ä´ºº¸¦µæ¤Ë¤â¼´Â¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¹ï¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊýÅ´Æ»¤ä±èÀþ¤È¡¢Å´Æ»¤ò°¦¤¹¤ë¹â¹»À¸¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏÅ´¸òÎ®²ñ¡£¿·Å¸³«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸