夏服にサッと羽織るだけ♡【ハニーズ】今買って秋まで使える！「優秀トップス」

そろそろ秋らしさを感じられるコーデをしたいけれど、まだまだ暑い……。そんな今の時期におすすめしたいのは、【ハニーズ】の公式オンラインストアで、「Tシャツやロングワンピースにボタンを開けて羽織るのも◎」といった紹介をされているブラウスやシャツ。コットン100%の楊柳素材が涼しげなブラウスや、接触冷感機能付きのシャツなど、夏服にサッと羽織りやすそうなトップスをご紹介。6分袖や7分袖で、肌寒くなる秋まで長く着回せそうな「優秀トップス」は、ワードローブの一軍になるかも。

夏服に羽織るだけでOK！ 旬度も秋ムードも高まるチュニック

【ハニーズ】「6分袖切替チュニック」\1,980（税込・セール価格）

コットン100%の楊柳素材が涼しげなチュニックは、暑さが残る今すぐコーデに活躍しそう。ギャザー使いがフェミニンな雰囲気を演出しつつ、スキッパータイプのマオカラーでクールに着こなせそうなのが魅力。全6色展開中、おすすめしたいのは、くすみオレンジカラー。トレンド感も秋ムードも一気に高まりそうです。

着回し力がすごい！ コーデの幅が広がる2wayブラウス

【ハニーズ】「6分袖2wayブラウス」\1,980（税込・セール価格）

切り替えギャザーとぽわん袖が大人可愛いブラウス。公式オンラインストアで「その日の気分で、前開きでも、シンプルなクルーネックでも着られる2way仕様」と紹介されているように、どちらを前にしても着用できて自由にスタイリングを楽しそうなので、今買って秋まで長く愛用できそうです。腰回りが隠れそうな着丈で、様々なボトムスとバランスよく合わせられそう。

羽織るだけでおしゃれ見えしそうなギンガムチェックブラウス

【ハニーズ】「7分袖切替ブラウス」〈オフギンガム〉\1,980（税込・セール価格）

ギンガムチェック柄が目を引くブラウスは、夏服にサッと羽織るだけでおしゃれ見えしそう。「ワッシャー加工でナチュラルな表面感に仕上げた、綿100%素材」（公式オンラインストアより）で作られているため、サラッとした着心地を実感できそうです。ゆったりシルエットと長めの着丈、7分袖で、気になる部分をまるっとカバーできそうなのも嬉しいポイント。

機能性も◎ オンオフ使えるゆるっとシャツ

【ハニーズ】「7分袖ゆるシャツ」\1,980（税込・セール価格）

サッと羽織りやすそうな、オーバーサイズシルエットのシャツ。レーヨンと麻をミックスした素材で、上品かつナチュラルな雰囲気に。襟付きできちんと感もプラスできるため、休日にもお仕事にもシーンレスに着回せそうです。残暑が厳しい今の時期も快適におしゃれを楽しめそうな、接触冷感機能付き。

