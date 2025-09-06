スマホじゃ届かない感動を！ ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10 2025/9/6
「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 FUJIFILM X-E5 XF23mmレンズキット シルバー
F X-E5LK-23-S JP（富士フイルム）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
5位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
6位 FUJIFILM X-E5 XF23mmレンズキット ブラック
F X-E5LK-23-B JP（富士フイルム）
7位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
8位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）
9位 FUJIFILM X-E5 ボディ ブラック
F X-E5-B JP（富士フイルム）
9位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
