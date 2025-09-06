今週の【上場来高値銘柄】特殊陶、フジクラ、伊藤忠など106銘柄
今週の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比300円高の4万3018円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は106社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ケネディクスの賃貸戸建て住宅で協力体制を構築したオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、デンソーからスパークプラグ事業を1806億円で取得する日本特殊陶業 <5334> [東証Ｐ]、大和証券が電線セクターのトップピックに変更したフジクラ <5803> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を2500円→3000円に増額修正したアイシン <7259> [東証Ｐ]、9月30日を基準日として1株を3株に分割する第四北越フィナンシャルグループ <7327> [東証Ｐ]、今期は連続最高益更新を計画する内田洋行 <8057> [東証Ｐ]など。また、スズキ <7269> [東証Ｐ]、伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]など56社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 16銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1770> 藤田エンジ [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1969> 高砂熱 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3612> ワールド [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3954> 昭和パックス [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 4銘柄
<4088> エアウォータ [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<6988> 日東電 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 3銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 6銘柄
<5262> 日ヒュム [東証Ｐ]
<5284> ヤマウＨＤ [東証Ｓ]
<5285> ヤマックス [東証Ｓ]
<5288> アジアパイル [東証Ｐ]
<5290> ベルテクス [東証Ｓ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5706> 三井金 [東証Ｐ]
<5729> 日精鉱 [東証Ｓ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 7銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6332> 月島ＨＤ [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 4銘柄
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6814> 古野電 [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6957> 芝浦電子 [東証Ｓ]
● 輸送用機器――――――――― 6銘柄
<6023> ダイハツイン [東証Ｓ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7259> アイシン [東証Ｐ]
<7269> スズキ [東証Ｐ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● その他製品――――――――― 2銘柄
<7804> Ｂ＆Ｐ [東証Ｓ]
<7921> 宝＆ＣＯ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9551> メタウォータ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]
● 海運業――――――――――― 1銘柄
<9101> 郵船 [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9381> エーアイテイ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 5銘柄
<3663> セルシス [東証Ｐ]
<3712> 情報企画 [東証Ｓ]
<3798> ＵＬＳグルプ [東証Ｓ]
<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]
<5132> プラスゼロ [東証Ｇ]
● 卸売業――――――――――― 17銘柄
<3143> オーウイル [東証Ｓ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<7438> コンドー [東証Ｐ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7481> 尾家産 [東証Ｓ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7505> 扶桑電通 [東証Ｓ]
<7628> オーハシテク [東証Ｐ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8052> 椿本興 [東証Ｐ]
<8057> 内田洋 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8129> 東邦ＨＤ [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 4銘柄
<3096> オーシャンシ [東証Ｓ]
<3399> 山岡家 [東証Ｓ]
<9275> ナルミヤ [東証Ｓ]
<9823> マミーマート [東証Ｓ]
● 銀行業――――――――――― 4銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 2銘柄
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 6銘柄
<2986> ＬＡホールデ [東証Ｇ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<3486> グロバルＬＭ [東証Ｐ]
<3489> フェイスＮＷ [東証Ｓ]
<8935> ＦＪネクＨＤ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 7銘柄
<2325> ＮＪＳ [東証Ｐ]
<4732> ＵＳＳ [東証Ｐ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<6045> レントラクス [東証Ｇ]
<7088> フォーラムＥ [東証Ｐ]
<7378> アシロ [東証Ｇ]
<9249> エコシステム [東証Ｓ]
株探ニュース