Google Home、2025年10月1日に何かを準備してるぞ。

システムの劣化が止まらなくて、ユーザーの不満が爆発、集団訴訟の可能性すら出てきてたGoogle Homeですが、ついに希望の光が見えました。

Google（グーグル）公式アカウントが「GeminiがGoogle Homeにやってくる」とXに投稿。

新しいAI搭載ハードウェアが登場することを匂わせてます。

Is that you, Gemini? Come in and make yourself at Home



Sign up for updates: https://t.co/V85WgPJvQN pic.twitter.com/JJaVRW385A - Made by Google (@madebygoogle) September 2, 2025

新しいNext Cam、他４色のスマートスピーカーも？

この投稿された画像には、新しいGoogle Nest Camと思われるものが見えます。

おそらく先週リークされたもので、そのリークには未発表の新しいGoogle Home製品の画像がいくつか共有されていました。Pixel 10イベントで予告された4色展開のGoogle Nestスマートスピーカー、4色展開の有線Google Nest Doorbell、そして屋内外用で3色展開の新しいNest Camの3種類です。

その中でも目新しいのが、赤い色のスマートスピーカーやカメラ。家の中に赤いセキュリティカメラを設置したい人なんているのかな？

6年変わらないGoogle Nest mini

Googleが最後にGoogle Nest Audioのスマートスピーカーを発売したのは2020年、コロナ禍真っただ中でした。

小型のNest miniも2019年以来新しくなっていませんし、Nest Camも2021年以降変わっていません。有線モデルのNest Doorbellは2022年が最後です。Google Nestスマートホームシリーズ、そろそろソフトウェアどころかハードウェアも劣化してるので、全体を刷新してほしいところです。スマートホームのエコシステムを立て直すのは、Geminiしかいません。Pixel10も含み、Googleの他の製品にはすでにAIチャットボットが搭載されています。

新製品を予想するとしたら、AIを活用した画像認識ソフトで不法侵入をより正確に検知・識別できるようになる、とか？

10月1日が楽しみですね。