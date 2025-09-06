アイドルデュオ「ROIROM」がきょう6日放送のテレビ朝日「1泊（わんぱく）家族」（後6・30）にゲスト出演する。

同番組は日本全国の驚きの暮らしをする家庭にスタッフが1泊し、わんぱくな人生を歩む家族から人生を楽しく生きる術を学べる密着ドキュメントバラエティー。今回は「timelesz」のメンバー決めで話題となったオーディション番組「timelesz project（タイプロ）」に参加し、最終審査まで残った本多大夢と浜川路己が結成したROIROMがスタジオゲストとして登場する。

2人を見たMCの千鳥・ノブらは、口々に「すごい〜！顔が小さい…」、「お会いしてお肌のキレイさにビックリしました！」と驚嘆。今回はそんなROIROMとともに、岡山県にある年間100万人が訪れる駄菓子の聖地「日本一のだがし売り場」にスタッフが訪れる様子を見ていく。

売り場面積約1000平方メートルに、3000種類を超える駄菓子や縁日品が所狭しと並べられている「日本一のだがし売り場」。ここを切り盛りするのが、駄菓子を愛してやまない“駄菓子おじさん”こと秋山秀行さんだ。秋山さんは早速、新旧のおすすめ駄菓子を熱烈に紹介していく。ココアシガレット、ボンタンアメなど、続々と登場する懐かしの駄菓子にスタジオからも歓声が上がる。さらに、「誰でもかわいくなれちゃうチュッチュグミ」で、ROIROMの2人のキメ顔もキュートに…？ファン必見の内容となっている。

ほかにもこの日は、スタジオにさまざまな駄菓子が登場し、ROIROMは幼少期の駄菓子にまつわる仰天エピソードも披露する。収録後、2人は「駄菓子にジェネレーションギャップはないんだなと思いました」、「大人買いしてみたい（笑い）！」と大興奮の様子だった。