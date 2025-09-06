フィギュアスケートのアイスダンスで、同性ペアがフィンランドの国内大会に出場することが4日、ロイターが報じました。

今年の初め、フィンランドのフィギュアスケート連盟は、同国の国籍を持つエマ・アアルト選手と英国籍のミリー・コリング選手の同性ペアから大会出場への要望を受け、規約を改定しました。

今後はアイスダンス選手を「男子」「女子」と性別で表すのでなく「スケーターA」「スケーターB」と表記します。

出場予定である同性ペアの一人、コリング選手はロイターのインタビューに答え「フィンランドの国内大会では出場できるようになった。この先、少しずつでも変わっていくことを願っている」と語っています。

規約改定により出場が許可されたことは大きな一歩ですが、まだ国際大会で同様の動きが見られないのが現状です。元アイスダンス選手で、国際スケート連盟のダンス・テクニカル委員会のメンバーであるケイトリン・ウイーバー氏も今回の件にコメント。「この問題が議論されたことはあるが正式に提案されたことはない」と述べています。

2022年にはカナダのスケート連盟も性別制限を撤廃しており、今後このルール変更が徐々に広がりを見せていく可能性があります。