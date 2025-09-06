東海ラジオの制作でニッポン放送ショウアップナイターでも放送された5日の中日−巨人で解説を務めた小笠原道大氏が、中日の4番・細川成也について言及した。

小笠原氏は細川について「春先に比べるとだいぶ強くなってきましたよね。最初の頃というのはちょっとバットとボールの間が空いているような空振りが多かったんですけど、追い込まれた後、淡白な打席があったんですけども、だいぶここにきて粘り強くもなっているし、勝負強くもなっている。本当に良い4番になってきたなと思いますね」と評価。

ただ、細川が0−0の2回無死走者なしの第1打席、山粼伊織が2ストライクから投じた4球目の外角のスライダーに空振り三振に倒れると、小笠原氏は「理想を言えば今のもなんとかファウルに逃げられればいいんですけど、もう一段階上に行くには必要なことかなと思いますね。インコース意識させておいての外ですもんね。ですから、追い込まれるまでにしっかりと捉えられることが大事になってきますよね。追い込まれてから厳しいボールが来ますからね」と課題を口にした。

（提供：東海ラジオガッツナイター）