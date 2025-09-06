巨人は5日、中日のとの試合（バンテリンドーム）に0−1で敗戦。先発・山粼伊織が8回2安打1失点の快投を見せるも、打線が6安打無得点と援護できなかった。

5日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、2度好機が巡ったものの、凡退に倒れチームに流れを引き寄せれなかった4番・岡本和真が話題に。

番組MCの谷繁元信氏が「山粼はね8回2安打1失点と責めれない…。なんですけど、チャンスで岡本なんですよ。あそこで打てていれば…」と話すと、解説で出演していた坂口智隆氏は「怪我の時期にチームの打線が調子悪くなって（岡本が）帰ってきてから、また少し打線の調子が上がってきてというくらい一人でこんなに変わるんだといった選手。何か凄い責任を背負わないといけない、それくらいの選手なので…。なんとかヒットじゃなくても打点になるところというのは、確実にモノにしてくれるといった4番であってほしいと思いますね」と今後の岡本の奮起に期待した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』