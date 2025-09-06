敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地オリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2回まで無失点の好投を見せているが、中継でも分かる“異変”に心配の声が上がっている。

この日は当初先発予定のグラスノーが腰の張りを訴えたため、急遽先発となった大谷。立ち上がりから90マイル後半のフォーシーム、カットボール、スプリットなど様々な球種を投げ分けていく。3番ヘンダーソンには100マイル（約160.9キロ）のフォーシームを投げ込み、初回を三者凡退とした。2回には101マイル（約162.5キロ）を計測するこの日最速の一球。スイーパーも切れ、2つの三振を奪った。

しかしマウンドから降りると“異変”が。BS-NHKの中継でもはっきり分かるほどの大量の汗をかいており、ネット上のファンからは「大谷さん汗いつもよりかいてるよね？」「異常な汗のかきかたは明らかに体調はよくない」「大谷 顔が疲れてる」など心配の声が上がった。

ただ、それでも無失点の好投。「嫌な汗かきながら160キロの球を連発している…」「まだ体調が良くなさそうに見えるけど精一杯頑張ってる」「体調悪そうだけど、すごいわ」と病み上がりのピッチングに衝撃を受けていた。



