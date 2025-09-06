「株式会社NEXER」はこのほど、オンライン英会話付き英語コーチングスクー「マネーイングリッシュ」と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「この人に英会話を習ってみたい！と思う芸能人」についてのアンケート結果を公表した。



【調査結果】どの芸能人も教えるのが上手そう

3位は長年、日本のテレビで活躍している「デーブ・スペクター」（58票）だった。主な回答として「面白く教えてくれそうだから」（10代・女性）、「英語に詳しいのみならず、政治のこともよく知っているから」（20代・女性）、「正しい使い方からスラングまで幅広く教えてくれそう」（40代・男性）、「得意のダジャレを盛り込んで、楽しく英会話を教えてもらえそうだから」（60代・男性）などがあった。



2位は芸人としての活動に加えIT企業の役員としても知られる「厚切りジェイソン」（78票）がランクイン。「面白くてわかりやすそうです」（10代・男性）、「キレ芸を見がちだが、実際には優しく丁寧に教えてくれそう」（20代・女性）、「面白くて、わかりやすそうで、発音もきれいなので」（40代・女性）、「英語と一緒に投資も教えてもらいたいから」（40代・男性）などの声が寄せられた。



1位は芸人として活躍しながらハーバード大学卒という知的な一面を持つ「パトリック・ハーラン（パックン）」（90票）となった。主な理由として「日本語も上手で、言語化がうまそうだから」（10代・男性）、「ネイティブだし頭も良い」（30代・男性）、「頭がよく、ビジネス英会話も教えるのが上手そうだから」（40代・女性）、「一般会話だけでなく専門的な英語も教えてくれそう」（40代・男性）などが挙がった。



なお、4位は「セイン・カミュ」（53票）、5位に「宇多田ヒカル」（46票）が入った。



（よろず～ニュース調査班）