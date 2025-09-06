ºòÇ¯ÅÙ¤Î¼ç¼´¥¼¥í¡Ä¶¯¹ë¹»¤Î°ïºà2Ç¯À¸¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂåÉ½Áª½Ð¤Ë»É·ã¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð2Ç¯¤ÎDFÂçÆÁ¹äÌð¡Ö²ÝÂê¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Ë¤ª¤±¤ë²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ï¹âÂÎÏ¢¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢J¥¯¥é¥Ö¤ä³¹¥¯¥é¥Ö¤ÏÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡£
¡¡ÇÆ¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä¹ç½É¤Ç²Æ°Ê¹ß¤Î·þÅÚ½ÅÍè¤òÀÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÉÁ¤¯¡È¿¿²Æ¤ÎÄ©Àï¼Ô¡É¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡Âè18²ó¤ÏÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¡¢ÌµÇ°¤Î¥Ù¥¹¥È4ÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Î2Ç¯À¸CBÂçÆÁ¹äÌð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¶þ¶¯¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÅÙ¶»¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿ÃË¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¼«¤é¤ÎÎÏ¤òËá¤¯¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¼ç¼´¤òÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¥¼¥í¡£ÅÓÃæ¤«¤éÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿MF°ÂÆ£¹¸´õ°Ê³°¤Ï¡¢¤Û¤Ü3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄÏ¤ó¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¤¤«¤ËÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤â3Ç¯À¸¤¬¼ç¼´¤òÄ¥¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÆÁ¤À¡£2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤Ç¤Ï11»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤â½éÀï¤Î»ÍÆü»ÔÃæ±û¹©¶ÈÀï°Ê³°¤Ï¡¢PKÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿½à·è¾¡¤ÎÂçÄÅÀï¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢1¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡180¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÅö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ð¥Í¤ä½ÐÂ¤Î±Ô¤µ¤âÆÃÄ§¤ÎCB¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«¤é¤Î²ÝÂê¤òßÕ¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÅØÎÏ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£¡¢ËÍ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¯¥ê¥¢¤È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡È¼Á¡É¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï±¦Íø¤¤Çº¸¤ÎCB¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸Â¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àµ³ÎÀ¤ò·ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¤â¤¿¤ÀÃÆ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÌ£Êý¤ØÀµ³Î¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤ê¡¢´í¸±¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÌ£Êý¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤âÇö¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½à·è¾¡¤ÎÂçÄÅÀï¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¥é¥Õ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Àµ³Î¤Ëº¸Â¤ÇÂª¤¨¤Æ¥¯¥ê¥¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç²ÝÂê²ò¾Ã¤ËÅØ¤á¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸å´ü³«Ëë1½µ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶ÍÀ¸Âè°ì¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤È½ÐÂ¤Î±Ô¤¤¼éÈ÷¤òÈäÏª¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÍø¤Ê»ÑÀª¤«¤éº¸Â¤Ç¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎMFÅçÃ«µÁ¿Ê¤ä¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤¬¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¤È¡¢Å°Äì¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÀ®²Ì¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢±ÝËÜ²íÂç´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬É¬¤º¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤¬¼çÀï¾ì¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ê¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ë¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì2Éô¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¶õÃæÀï¤ä¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¡¢ÂÐ¿Í¤Î¶¯¤µ¤òÅ°Äì¤·¤ÆËá¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÆ±µéÀ¸¤Ë¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï185¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤È¤º¤ÐÈ´¤±¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢U-16ÆüËÜÂåÉ½¡¢º£Ç¯¤âU-17ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¶þ»Ø¤ÎCB¡£Æþ³ØÅö½é¤«¤éºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤¿ÂçÆÁ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬ÂåÉ½¤ÇÉÔºß¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤è¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ÆÁ´ÂÎ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÀÚâøÂöËá¡¢¤½¤·¤ÆÅØÎÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÈ´¤«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÈ´¤«¤µ¤ì¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÝÂê¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ØÇ¯¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£2Ç¯À¸¤Î¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Íèµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÕÇ¤¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë