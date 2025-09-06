来週の『あんぱん』“のぶ”今田美桜、“嵩”北村匠海の描いた“おじさんアンパンマン”に話しかける
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「あんぱんまん誕生」が9月8日〜9月12日に放送される。
【写真】嵩（北村匠海）と治虫（眞栄田郷敦）の作業も佳境へ
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第24週「あんぱんまん誕生」あらすじ
再び“おじさんアンパンマン”を描き始めた嵩。手嶌治虫（眞栄田郷敦）の映画のキャラクターデザインの納期が迫る中、作業が一息ついた嵩は、のぶに頼みがあるという手嶌を連れてくる。手嶌は嵩の力を借りたいのだと言う。その夜、のぶはひとりおじさんのアンパンマンの絵に「いつの日か…飛べ」と話しかける。
半年後、劇場公開された映画『千夜一夜物語』は大ヒット。手嶌は協力へのお礼にと、嵩にある提案を持ちかける。
そして『アンパンマン』も、ようやく日の目を見ることに！
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
