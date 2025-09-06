「シンプルだからお手入れも簡単！」家事が楽になる100均冷凍庫収納

冷凍庫はさまざまなサイズの食品を収納するため、散らかりやすいのが悩み…。ボックスを使って整理するとなると、収納力が落ちてしまうのがネックです。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！重ねるだけで冷凍庫をすっきり整理できるスタンドです。シンプルな構造でお手入れも簡単◎家事が楽になりますよ！

商品情報

商品名：冷凍庫用スタンド2P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：130×80×H130mm

販売ショップ：セリア

重ねるだけで簡単に使える！お手入れも楽なセリアの『冷凍庫用スタンド』

冷凍庫ってさまざまなサイズの食品を収納するため、散らかりやすいですよね。

収納ボックスを使って整理するのも良いですが、ボックスを冷凍庫に入れる分、収納力が落ちてしまうのが悩みどころ…。

解決法を探っていたところ、セリアで『冷凍庫用スタンド2P』という商品に出会いました！スタンドを使えばすっきりさせられるかなと思って購入してみました。

2個セットで110円（税込）と、コスパが良いのも決め手のひとつ。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売場に陳列されていました。

スタンドに細かく溝が付いており、スタンド同士を重ねるだけで使えるのがポイント！

構造がシンプルなので、汚れても洗いやすくお手入れが簡単です。

自由に幅の調節ができる！冷凍食品の取り出しも楽ちん◎

溝の位置を変えることで、スタンドの幅を自由に変更できます！

冷凍庫内に置いたまま位置をずらせるので、整理整頓も楽に行えますよ。

我が家の冷凍庫の底は凹凸があるため、残念ながらピタッとフィットしてくれませんでした。

スタンド自体が軽いのと波打っていることもあり、滑りやすい気がします。

解決策としては、複数購入し冷凍庫の奥行幅に合わせて隙間なく設置するといいのかもしれません。

固定さえできれば1つ袋を取り出しても他の冷凍食品が倒れてこないので、いつでも整った状態をキープできて便利です！

今回は、セリアの『冷凍庫用スタンド2P』をご紹介しました。

冷凍庫の形状を多少選んでしまうものの、簡単に使えるシンプルな構造が気に入りました！冷凍庫の整理整頓にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。