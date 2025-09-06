これ300円なの…？むしろ500円出していいレベル！丈夫で高機能な100均の優秀黒ポーチ

ダイソーで見つけたポーチが思いのほか優秀で驚きました！メッシュポケットとメインスペースに分かれた、2層構造なのがポイント。素材も丈夫で安心感のある作りになっているので、文具やガジェットを入れるのにおすすめです。さらにループ付きで持ち運びにも便利♡330円（税込）ですが、買って大正解でした！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：中わたメッシュフラットポーチ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

300円だけどクオリティ高い！ダイソーの『中わたメッシュフラットポーチ』

ポーチのバリエーションが豊富なダイソー。デザイン性だけでなく、機能性や使いやすさに追求された商品もたくさん揃っています。

今回は、そんなダイソーで見つけた『中わたメッシュフラットポーチ』を紹介します。中わた素材を使用したメッシュポケット付きのフラットポーチです。

筆者が購入した店舗では、ポーチ売り場に陳列されていました。価格は330円（税込）とシンプルなポーチにしてはちょっとお高め…？と思ったのですが、使ってみるとなかなか便利で驚きました！

こちらのポーチは、メッシュポケットとメインスペースの2層構造になっています。

中わた素材ですがクッション性はさほどありません。ですが、布が重なっている分丈夫な印象です。

100均でよく見かける薄手のポーチよりは安心感がありますよ。

丈夫なので、ガジェットポーチや文具入れとして使うのがおすすめ。

モバイルバッテリーやケーブルなどを入れてみましたが、マチがないもののサイズが小さすぎないので収納しやすいです。

ループが付いているのが地味に便利！持ち運びやすく移動時に重宝◎

ループが付いているのも高評価ポイント！指に引っ掛けて楽に持ち運べて便利です。

両手がふさがっているときでも持ちやすく、オフィスなどでの移動時に重宝しています。

今回は、ダイソーの『中わたメッシュフラットポーチ』をご紹介しました。

シンプルで使いやすく、2層構造で収納力も抜群、おまけに持ち運びやすい工夫がプラスされていて優秀です！330円（税込）というだけあって、素材感も文句なしのクオリティです。

気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。