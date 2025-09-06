山田涼介、ジェラピケの新作コレクションを纏った美麗SHOT披露！“大人の魅力”をナチュラルに表現

株式会社マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、2025秋冬シーズンコレクションのモデルに初起用した山田涼介が纏う「JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE」新作コレクション特設ページを、9月5日12:00より「ジェラート ピケ公式オンラインストア」「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開した。

【写真】ジェラピケの新作コレクションを纏った美麗ビジュアル

本コレクションは、GELATO PIQUE初めてのコラボレーション先でもあるJOEL ROBUCHONとの記念すべき10周年にふさわしい、特別なルームウェアや雑貨全33型が揃う。ハート型のアニバーサリーロゴを刺繍したニットや、シルクを100％使用した贅沢なサテンパジャマが、大人のための優雅なリラックスタイムを演出する。

「JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE」アニバーサリーイヤーのモデルとして起用したのは、歌手や俳優、タレントなど多才な活躍を見せる山田涼介。特設サイト第1弾が9月5日12:00より公開された。

ステージやテレビで見せるクールな表情とは違った、ルームウェアを纏った際のナチュラルでリラックスした雰囲気と大人の魅力を表現した山田。シャッターを切るたびに表情を変える、山田のここでしか見られない様子に注目だ。