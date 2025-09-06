「コンパクトで便利！」「デザインが可愛すぎ♡」100均人気シリーズの新作

ダイソーで人気の「ギョロ目シリーズ」の新作を発見！折りたたみタイプのショッピングバッグがついに登場しました。小さく折りたためて持ち運びに便利。さりげないデザインで大人が使いやすいのも嬉しいです！脇にマチが付いているから、コンパクトに見えて収納力抜群。持ち手も太めなので持ちやすいですよ◎

商品情報

商品名：ギョロ目ショッピングバッグ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

ダイソーで人気の「ギョロ目シリーズ」にショッピングバッグが登場♡

ダイソーで人気の「ギョロ目シリーズ」。気になるアイテムが登場していたので、早速購入してきました！

今回紹介するのは『ギョロ目ショッピングバッグ』という商品。ギョロ目デザインが可愛い、折りたたみ式のショッピングバッグです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、バッグ売り場に陳列されていました。

折りたたむことでコンパクトになるので、持ち運びに便利！

日常使いのバッグに忍ばせておけば、必要なときにいつでも使えます。

コンパクトに見えてたっぷり入る◎持ち手は太めで持ちやすい！

ギョロ目がプリントされているのも可愛い♡

デザインがさりげないのと、モノトーンカラーで大人が使いやすいです。

持ち手は短めなので、肩にかけることはできません。

5L分のペットボトルを入れてみました。

脇にマチがあるので、コンパクトですがたっぷり入ります！

また持ち手が太いので、たくさん入れても持ちやすいのが嬉しいポイントです。

マチがたっぷり付いて収納力抜群な『ギョロ目四角ポーチ』もおすすめ！

ダイソーのギョロ目シリーズでは、こちらの『ギョロ目四角ポーチ』もおすすめ！

メッシュ素材を使用した、スクエアシルエットのポーチです。価格は220円（税込）。

コスメ、文具、小物などがたっぷり入る、汎用性の高いサイズ感。

収まりがいい四角いフォルムで横幅もあり、ペンシルタイプのコスメも余裕で入るのが嬉しいです！

マチもたっぷりあるので、メイクパレットなど厚みのあるものもすっぽり入りますよ。

今回はダイソーで人気の「ギョロ目シリーズ」の、おすすめ商品を2種紹介しました。

どちらも220円（税込）とお手頃で、お財布に優しいのがありがたいです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。