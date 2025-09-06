蓋を開けたらびっくり仰天♡100円なのに凝りすぎてる文具

ユニークなデザインの文具が並ぶセリア。またまた、100円にしてはデザインがかなり凝っている商品を発見しました。蓋を開けるとびっくり！まるで、マトリョーシカのようなデザインになっています。実はこれ…立体的な形が珍しい、ポチ袋ならぬ「ポチケース」。可愛すぎますよね♡早速、他の注目商品と併せて紹介します！

まるでマトリョーシカみたい♡セリアで見つけたポチケースが可愛い！

商品名：ポチケース 筒形 マトリョーシカ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：90×27mm

販売ショップ：セリア

ユニークなデザインのポチ袋がたくさん並ぶセリア。普通のポチ袋とは一味違う商品が豊富で、見るだけでも楽しいですよね。

そんなセリアで、またまた気になるものを発見！マトリョーシカのようなデザインが可愛い『ポチケース 筒形 マトリョーシカ』を紹介します。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

珍しい筒形が特徴の、ポチ袋ならぬ「ポチケース」。なんと、蓋を開けたらびっくり…！

まるでマトリョーシカのように、筒の内側にもデザインが入っています♡

かなり凝っていて、なかなか芸が細かいです。

お札をくるっと丸めて入れられるのも嬉しいポイント！

一般的なポチ袋とは異なり、お札が折れるのを気にせず渡すことができます。

他には達磨や招き猫のデザインもありましたよ。

細かい部分まで凝ってる！お楽しみ要素が嬉しい宝くじ風の封筒

商品名：万型封筒 宝おみくじB 3枚

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：180mm×90mm

販売ショップ：セリア

続いて紹介するのは『万型封筒 宝おみくじB 3枚』。宝くじのようなデザインの封筒です。

こちらもデザインがユニークだったので購入してみました！

3枚入りで、価格は110円（税込）。文具売り場に陳列されていました。

まるで本物の宝くじのようなデザイン。「312（財布）が潤いますように」「556856（こころばかり）」など、当選番号も遊び心満載です！

ちょっぴり胡散臭さを感じる、猫ちゃんのイラストもたまりません♡

よく見ると、ところどころに箔押しが施されており、リアルに作られているのも凄いです。

裏面を見てみると、おみくじになっています。

表面にあるA、B、C、Dから1つ選んでたどっていくと、運勢を占えるというお楽しみ要素も付いていてクオリティが高いです！

今回はセリアの『ポチケース 筒形 マトリョーシカ』と『万型封筒 宝おみくじB 3枚』の2種を紹介しました。

貰った側もついニッコリ笑顔になるようなデザインで、とてもおすすめです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。