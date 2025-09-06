今夏はFWアレクサンデル・イサクを手放すことになったが、代わりに市場閉幕間際にシュツットガルトからFWニック・ヴォルテマーデ、ブレントフォードからFWヨアン・ウィッサを獲得したニューカッスル。



特にドイツの若き逸材ヴォルテマーデを引き抜いたのはちょっとしたサプライズだ。シュツットガルトでも本格的に活躍したのは昨季くらいで、まだまだ未知数なところがある。23歳のヴォルテマーデが初のプレミアリーグで期待に応えられるかはまだ分からない。





ヴォルテマーデについては賛否両論といったところかもしれないが、マンチェスター・シティなどで活躍した解説のマイカ・リチャーズ氏はかなりの才能があるとプッシュする。プレミアでも活躍できると感じているようだ。「ニューカッスルが彼を獲得したと聞いた時、良い取引だと思ったよ。プレミアに適応できるかどうか。彼は体も大きく、技術があってスピードもある。ビッグマンにしてはボールタッチがしっかりしているイメージだ。もちろん誰もが彼の高額な移籍金を話題にするだろう。若手にしてはかなり高額だからね。でも、ポテンシャルはかなり高いと思うよ」（『TBR Football』より）。ニューカッスルはヴォルテマーデの獲得に8500万ユーロを投じたとされている。これはヴォルテマーデにとってかなりのプレッシャーになるだろう。ただ、リチャーズ氏の言葉通りポテンシャルは高い。198cmの長身に加えてテクニックがあり、同メディアは今夏に獲得したウィッサと2トップを組ませることも可能と見ている。ヴォルテマーデは1列下がったところでもプレイできるため、ウィッサと縦関係を築くのも悪くないだろう。