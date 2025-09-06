ブラジルのパルメイラスで実力を証明し、今夏に合流したチェルシーでもスタメンとして躍動。さらにブラジル代表でもすでに主力となるなど、18歳のブラジル人FWエステヴァン・ウィリアンはブラジル希望の星だ。



5日に行われた2026ワールドカップ南米予選・チリ戦でも先発し、前半38分に先制点を記録。それも相手が弾いたボールをバイシクルで押し込む豪快な一撃で、これが代表初ゴールだ。





GOLAAAAAÇO DO BRASIL!



Que jogada! João Pedro mete um passe açucarado, Douglas Santos acha Raphinha, o goleiro até tenta salvar… mas na sobra, Estêvão mete uma puxeta insana na pequena área!



1-0



ISSO É BRASIL!



TV Globo pic.twitter.com/wrXQhiq78n — brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025

驚異的な速度で成長する18歳の逸材を頼もしく見守るのは、チェルシーとブラジル代表で共に戦う23歳の先輩FWジョアン・ペドロだ。チェルシーには同じくブラジル代表のMFアンドレイ・サントスもいるが、ペドロはサントスと共にエステヴァンのことをサポートしていると語っている。「僕たちは朝食、昼食、トレーニングといつも一緒にいるんだ。アンドレイとは付き合いが長いんだけど、エステヴァンはシャイなところがあってなかなか馴染めていない。だから朝食時も英語を使うよう促している。トレーニングでは必ずしもジムに行く必要があるわけではないけど、プレミアリーグのフィジカルの強さは誰もが知っている。彼にもジムでのトレーニングが必要だと思うから、アンドレイと一緒にサポートしているよ」「彼はストリート出身だからね。生まれつきの才能が凄いよ。チェルシーではトシンもエステヴァンのことを絶賛していたけど、18歳でブラジル代表とチェルシーでプレイするなんて普通ではない。彼はヴィニシウスのような選手になると思う」（『Standard』より）。セレソンでは長らくネイマールが絶対的エースだったが、最近は負傷も続いてコンディションが上がっていない。レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールやロドリゴ・ゴエス、バルセロナのハフィーニャ、そして伸び盛りのエステヴァンらを考えると、ネイマールでも入る隙はないかもしれない。