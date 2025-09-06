今夏ライプツィヒからマンチェスター・ユナイテッドに加わったスロベニアの大型FWベンヤミン・シェシュコは、プレミアリーグの舞台で結果を残せるだろうか。



ここまでは新戦力のマテウス・クーニャがセンターフォワードに入っていて、まだシェシュコはプレミアリーグのゲームで先発していない。マンUはシェシュコの獲得に総額7350万ポンドを費やしたとされるが、その金額に見合うパフォーマンスを発揮できるかサポーターもまだ半信半疑といったところだろう。





英『Manchester Evening News』によると、シェシュコはブンデスリーガよりもプレミアの方がレベルは高いとここまでの印象を口にしている。「試合のレベルははるかに高く、相手選手、チームメイトのレベルも高い。プレミアはサッカー界最高のレベルなんだと思う。これからが楽しみだよ。トレーニングのたびにどんどん良くなっているし、スピードも上がっている。イングランドに移住したいと思っていたし、幸運にも願いが叶った」マンUは前節のバーンリー戦で今季初勝利を手にしたが、クーニャがハムストリングを痛めて途中交代している。この代表マッチウィーク明けの14日にはマンチェスター・シティとのダービーマッチが控えており、シェシュコが重要な役割を果たすことになるかもしれない。シェシュコは初めてのマンチェスター・ダービーへ向けて「非常に重要な試合が近づいている。両チームともこの試合へ大きなプレッシャーがかかる。試合まではまだ時間があるけど、最高のゲームになればと思う」とコメントしている。まだまだ未知数なところも多いが、シェシュコはダービーでサポーターを納得させられるだろうか。195cmのサイズはロマンたっぷりであり、マンUの最前線にフィットしてくれれば攻撃の幅は大きく広がることになる。