◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月5日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。この日の試合前に先発登板予定だったタイラー・グラスノー投手（32）が背中の張りを訴えて登板を回避し、8日（同9日）の本拠ロッキーズ戦登板が決まっていた大谷が緊急でマウンドに上がることが決まった。ドタバタ劇で始まった試合の第2打席は四球を選び、11試合連続出塁とした。

慌ただしく試合前に準備を行い、ブルペン投球などを終えて迎えた第1打席。今季9勝を挙げている右腕クレマーとの対戦は、カウント2―2から低めのカーブを振らされて空振り三振に倒れた。続くベッツ、フリーマンは外野フェンス際へ大飛球を飛ばしたが、いずれもフェンス手前で失速して先制点はならなかった。

第2打席は0―0の3回2死一塁の場面。この打席はフルカウントまで持ち込むと、外角に外れたカーブを見極めて一塁へ歩いた。しかし、次打者ベッツは三ゴロに倒れた。

この日の試合前に背中の張りを訴えたグラスノーの登板回避が決定。風邪の症状のため3日の先発登板を回避した大谷の次回登板は、8日（同9日）のロッキーズ戦に決まっていたが、デーブ・ロバーツ監督は「翔平は身体の調子も良くて、今夜ボールを握りたいと言ってくれた。翔平はチームのために自分を犠牲にしてくれた。そこは本当に尊敬している。先発投手は決まったルーティンがあるのに、それを変えてまで登板するというのは、彼がチームをどう思っているかを物語っている。状況を考えると、（イニング数は）少し短くなるかもしれない」と感謝した。

前日は最速164キロを誇るパイレーツ・スキーンズとの怪物対決で2三振1四球に終わるなど、3打数無安打。チームもナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに痛恨の同一カード3連敗を喫し、地区優勝マジックが消滅した。

レギュラーシーズンは前日終了時点で残り22試合。ナ・リーグ西地区首位のチームは、2位パドレスとは2ゲーム差だが、今季の直接試合は終了。直接対決7試合を残すジャイアンツにマジック対象が移り、ジャイアンツ以外の15試合に全勝しても93勝69敗。ジャイアンツは残り22試合に全勝すると93勝69敗でドジャースに並ぶ。並んだ場合は直接対決の成績でジャイアンツが上回るため、ジャイアンツに自力優勝の可能性が復活した。