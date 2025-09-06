ロックバンド、GLAYのTERU（54）が6日までに自身のXを更新。3分の1を北海道の地元で過ごす生活を送っていることを明かした。

TERUは、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」の公式Xアカウントが3日の更新で「9／3放送『猛暑日が150年で1日の函館『クーラーいらない』2拠点生活検討中の玉川徹が取材』 番組では、“猛暑の中でも涼しい街”をシリーズで紹介してきましたが、その放送を見た北海道函館市の市長から『ぜひ取材してください』とお話を頂き、玉川徹さんが函館に行きました」と投稿されたポストを引用。

「僕も年間の3分の1は函館で過ごしてます」と告白し、「東京との温度差は常にマイナス10度ほどあるのでとても過ごしやすいです。家賃も場所によりますがかなり安いので是非函館の物件見てみてください！」と呼びかけた。

TERUは北海道・函館市出身。この投稿に対し「函館移住本気で考えています」「流石に今年の暑さに参ってしまい、母の故郷である函館か札幌に移住を考え始めています」「『TERUさんやGLAYの皆さんが育った街』というだけでも、とても魅力的に感じております」「偶然観ていました！TERUさんも2拠点生活楽しんでるんですよね」「フルリモートだし、函館前から住んでみたかったから興味があります」「見てました〜 本当にいいですね。2拠点生活」などとさまざまな反響の声が寄せられている。