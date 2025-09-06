¶»¸µ¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¡ÄITZY¡¦¥ê¥¢¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤ÌÂçÃÀ°áÁõ¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÚPHOTO¡Û
ITZY¤Î¥ê¥¢¤¬ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥¢¡¢À¶Á¿¤Ê¿åÃå¤Ç¥Ó¡¼¥Á¤òËþµÊ¡ª
¥ê¥¢¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥ê¥¢¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤Ç³«¤¤¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°¤È¶»¸µ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°áÁõ¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥¢¤¬½êÂ°¤¹¤ëITZY¤ÏÍè¤ë9·î20Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦KBS¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET¡ÇS FLY¡ª¡ÈON AIR¡É¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢10·î11¡Á13Æü¡¢Åìµþ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥ê¥¢ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯7·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¸¥¹¡£2019Ç¯2·î¤ËITZY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ITZY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢³Æ½ê¤¬¥ê¥¢¤ò¡ÖJYP¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£²áµî¤Ë°ìÅÙSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤â¡¢¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥ÀÎ±³Ø¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤Ï¼«¿È¤Î±ÑÌ¾¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¡×¤«¤é¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¡£