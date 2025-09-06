◇国際親善試合 日本 ― メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

日本代表は6日（日本時間7日午前11時開始）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表と親善試合を行う。森保一監督（57）は5日に試合会場で会見に臨み、「1試合目の選手のコンディションを見て、大幅に選手を替えていきたい」とメキシコ戦と9日（日本時間10日）の米国戦で選手を入れ替え、多くの選手を起用していく方針を示した。

アジア以外の国との対戦は23年10月のチュニジア戦以来、約2年ぶり。今遠征はDF冨安、伊藤、高井、町田、安藤、MF守田、田中、中村敬らを故障などで招集できなかったが、FIFAランク13位の中米の強豪との対戦は現在地を図る絶好の機会となる。

「明日の試合（メキシコ戦）については欧州はシーズンが始まって数試合しかやっていないが、コンディションのいい選手を起用していきたい」と起用のプランを説明。「2試合目は中2日で移動もある。そこはW杯のシミュレーションということであえて厳しい環境の中で2試合をやっていこうとしていますが、マックス総替えということで、1試合目の状態を見て、選手のコンディションを見て、大幅に選手を替えていきたいと思います」と話した。