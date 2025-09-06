¡ÚSHISEIDO¥Û¥ê¥Çー¡ÛÈþÈ©3¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÎ´¶♡¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
À¤³¦90¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖSHISEIDO¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈGINZA WONDER¡É¡£¶äºÂ¤Î³¹¤¬»ý¤ÄÂ¿ºÌ¤ÇÈþ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò±Ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£È¯Çä¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)¡¢Á´¹ñÌó330Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡£1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÈ©¤ËÂ£¤ë¡¢»êÊ¡¤Î¤´Ë«Èþ¥±¥¢¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èþ¤Î¤á¤°¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¸ÂÄê¥¥Ã¥È
SHISEIDO¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¡¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¥Ã¥È
º£Ç¯¤ÎSHISEIDO¥Û¥ê¥Çー¤Ï¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¥Ã¥È¡×¡Ê5,940±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤Î1ÉÊÅ¸³«¡£
¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥åー¥ó ¥Ñ¥ï¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥»¥é¥à¡ÒÈþÍÆ±Õ¡Ó15mL¡¢¥ª¥¤¥Ç¥ë¥ß¥ó ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥íー¥·¥ç¥ó¡Ò²½¾Ñ±Õ¡Ó30mL¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¤¥Í¥ë¥¸¥ã ¥Ï¥¤¥É¥ìー¥Æ¥£¥ó¥° ¥¯¥êー¥à¡Ò¥¯¥êー¥à¡Ó15g¤ÎÆÃÀ½¥µ¥¤¥º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
¥Ï¥ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹Èþ¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¼«Âð¤Ç¤ª»î¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È©¤òÌ¤Íè¤ØÆ³¤¯ÈþÍÆ±Õ¤È¥íー¥·¥ç¥ó
ÈþÍÆ±Õ¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥åー¥ó¡×¤ÏÄØ¤Î¼ï»Ò¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò±þÍÑ¤·¡¢È¯¹Ú¥«¥á¥ê¥¢¥¨¥¥¹+¢¨1¤ò³ÑÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÏ¤±¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡ö¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥íー¥·¥ç¥ó¡Ö¥ª¥¤¥Ç¥ë¥ß¥ó¡×¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖRED¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥±¥Õ¥£¥¢È¯¹Ú¥¨¥¥¹GL¢¨2¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¾®¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¢¨3¤·¤Ê¤¬¤éÆ©ÌÀ´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥¯¥êー¥à¤ÏÆÈ¼«³«È¯¤ÎRED¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀGL¢¨4¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¡£È©¤¬¤×¤ë¤ó¤Èµ±¤¯Ì¤Íè¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥Ä¥Ð¥¼ï»Ò¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥¹¥Ú¥ë¥®¥ë¥¹ÇÝÍÜÊª¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡§ÊÝ¼¾
¢¨2¥±¥Õ¥£¥¢¥¨¥¥¹¤È¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬
¢¨3¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß
¢¨4 ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§ÀÖ¤¤¼Â¤¬¤Ä¤¯¥ª¥¿¥Í¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Îº¬¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥¨¥¥¹¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó
*Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤³¤È
¥Û¥ê¥Çー¤Ëµ±¤¯ÆÃÊÌ¥±¥¢¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë
¡ÈGINZA WONDER¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿SHISEIDO¤Î2025¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ±Õ¡¦²½¾Ñ±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¤ò°ìÅÙ¤Ë»î¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¸ÂÄê¥¥Ã¥È¡£
²Á³Ê¤Ï5,940±ß¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿È©¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£11·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡£
Â£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë¥Û¥ê¥Çー¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö