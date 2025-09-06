◇全米オープンテニス 第13日（2025年9月5日 ニューヨーク ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）

男子シングルス準決勝が行われ、第2シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第7シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）を6―4、7―6、6―2のストレートで退け、優勝した2022年以来3年ぶりの決勝進出を決めた。ドナルド・トランプ米大統領の来場が発表された7日の決勝では第1シードのヤニク・シナー（イタリア）と第25シードのフェリックス・オジェアリアシム（カナダ）の勝者と対戦する。

全米オープン5度目の優勝と男女を通じ単独最多の4大大会通算25勝目を狙っていたジョコビッチは、直近で2連勝していたアルカラスに完敗した。今年の4大大会は全て準決勝で敗退。年間通して4大大会で決勝に進めなかったのは17年以来8年ぶりだった。

ジョコビッチはホームのような観衆の大声援を受けて奮闘したものの、ウイナーの数で15―31とアルカラスに差をつけられた。試合後は「自分のテニスのレベルには満足しているが、それはフィジカル的なものだ」と語り、「今後、グランドスラムのベスト5としてシナー、アルカラスを乗り越えるのは自分にとって非常に難しいだろう。ベスト3にいればチャンスはあると思うが、ベスト5では厳しい」と実感を口にした。

今年の4大大会は全豪オープンがズベレフ（ドイツ）との準決勝で途中棄権、全仏オープンとウィンブルドン選手権はシナーに敗れた。「グランドスラムを諦めたわけではない。これからも戦い続け、決勝を目指して、少なくともあと1つトロフィーを獲得できるように頑張る」と話しながらも、「だが、かなり難しい挑戦になる」と付け加えた。来年、4大大会全てに出場するかどうかについては「まだそこまで先のことは考えていない。グランドスラムには出たい。来年、全てに出られるかは様子を見たい」と答えるにとどめた。