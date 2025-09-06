◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズの菅野智之投手が、５日（日本時間６日）、ドジャース戦の試合前に、敵軍の山本由伸投手と横並びで国歌斉唱に臨んだ。

オ軍は、投げない先発陣が、登板日の投手の試合前ブルペンを見るのがしきたりとなっている。本拠地のブルペンは左中間にあり、下段にホームチーム、上段にアウェーのブルペンが並んで設置されている。

試合前に、この日の先発クレマーがブルペン投球を始めると、一塁ダッグアウトからブルペンに向かった菅野。上段では、この日の先発、大谷翔平投手が投球練習を始めていた。

一方、三塁側ダッグアウトからブルペンに向かったのが山本。２人は、お互いの通訳も交えつつ、数分間、談笑した後、国歌斉唱が始まり、そのまま２人は横並びで、聞き入った。上段ブルペンに大谷、通路に菅野、山本と、３人の日本人選手が至近距離に集う格好となった。

同カードは、当初の先発予定だったグラスノーが、背中の張りを訴えて、第１戦に大谷が緊急登板した。第２戦に山本、第３戦に菅野。同一球場での３連戦で３人の日本人選手が先発する初の事態となった。