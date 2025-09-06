土屋アンナのマネージャーでもある母が、ステージ4のすい臓がんで余命宣告されるも娘にすぐ伝えなかった理由を告白した。

【映像】1年間で13キロ減…余命宣告を受けた土屋アンナの母

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは高橋真麻。

密着したのは土屋アンナ（41）の母・眞弓さん（67）。マネージャーとしてアンナに寄り添い続けていたが、昨年6月、すい臓がんで1年半の余命宣告を受けた。

「きっかけは胃ですよね。胃の不調から始まって」と眞弓さん。検査の結果、ステージ4のすい臓がんが判明。胃の検査を毎年欠かさず行っていたが、がんが胃の後ろにあり発見が遅れたそう。がんは進行し切除できない状態だった。「余命宣告が1年〜1年半」「闘うぞ、って思った」と眞弓さんは気丈に語った。

余命宣告を受けるも、「大事な仕事があるから、終わるまでは言えない」とアンナに事実を隠し、余命宣告を受けたすぐ翌日も韓国でのレコーディングに同行。アンナに伝えたのは宣告から10日後だった。

眞弓さんは「もう大泣きよ、ずっと。移植？自分のすい臓をあげるとか言ってたな」とアンナの動揺を振り返り「そう思ってくれるだけでもありがたいなとは思うけど」と親子の絆を明かした。