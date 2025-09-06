BTS・V（ヴィ）の始球式映像が、MLB公式アカウントで2000万再生数を記録した。韓国メディアのスターニュースは6日「依然として熱い関心を受けている。グローバル・センセーション」と報じた。

Vは先月25日（日本時間同26日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース対シンシナティ・レッズ戦で始球式に臨んだ。BTSのヒット曲「MIC Drop」が鳴り響く中で、ドジャースのユニホームを着て登場し、完璧な投球を披露した。

Vの始球式のニュースが発表されると、該当競技チケット前売りサイトにネット接続が集中し、一時接続障害を起こし、チケット販売量は一晩で5倍も急増していた。ドジャースタジアムの外には、Vの始球式の数時間前からファンで長い待ち行列ができていた。

Vがグラウンドに登場すると、球場は歓声に包まれた。現場リポーターのクースティン・ワトソン氏は歓声にしばらくコメントを続けられなかった。「私がここで聞いた歓声の中で、最も大きな歓声だ」と叫んだ。現地の中継陣は「Vはグローバルセンセーションだ。疑う余地のない超特急スター。素晴らしい変化球を投げた。今すぐ契約しようと言うほど」と褒めちぎった。

米国最大のグローバルスポーツ専門メディアESPNは「月曜日の夜（8月25日）、スターVが始球式をする前に熱い歓呼を受けながら競技場に入ると、ドジャースタジアムは単純な野球以上の意味を持つようになった」とコメントしている。

さらに「キム・テヒョン（Vの本名）は、ロサンゼルス・ドジャース投手の山本に向かってあいさつをし、左腕投手としてストライクを成功させ、観客席で歓呼を呼び起こし、カメラフォンのフラッシュは、野球場を明るくした」と、現場の姿をリポートした。

MLBの公式X（旧ツイッター）に掲載されたVの始球式映像は、現在2000万再生数を突破し、依然として話題になっている。