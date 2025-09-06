週間ランキング【約定回数 増加率】 (9月5日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7376> ＢＣＣ 東証Ｇ 150倍 ( 150) 2160 ( +17.8 )
２. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ 92.5倍 ( 9,991) 117 ( +129.4 ) 人工知能関連
３. <5994> ファインシン 東証Ｓ 75.4倍 ( 528) 1226 ( +35.6 )
４. <3909> ショーケース 東証Ｓ 55.7倍 ( 2,898) 431 ( +36.0 ) サイバーセキュリティ関連
５. <4124> 大阪油化 東証Ｓ 49.6倍 ( 397) 3010 ( +22.8 ) 半導体関連
６. <7345> ＡＩＰＦ 東証Ｇ 44.7倍 ( 134) 613 ( +6.6 )
７. <1382> ホーブ 東証Ｓ 43.7倍 ( 393) 1840 ( +3.5 )
８. <3266> ファンクリＧ 東証Ｓ 34.6倍 ( 2,940) 96 ( +5.5 )
９. <3929> Ｓワイヤー 東証Ｇ 34.3倍 ( 1,097) 275 ( +9.1 )
10. <3787> テクノマセマ 東証Ｓ 28.6倍 ( 487) 562 ( +2.0 )
11. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ 26.8倍 ( 832) 365 ( +21.7 )
12. <5967> ＴＯＮＥ 東証Ｓ 25.8倍 ( 567) 583 ( +3.9 )
13. <7709> クボテック 東証Ｓ 24.5倍 ( 1,273) 202 ( +2.5 )
14. <9213> セイファート 東証Ｓ 20.3倍 ( 1,709) 1201 ( +27.8 )
15. <3998> すららネット 東証Ｇ 18.9倍 ( 377) 407 ( +16.3 )
16. <9561> グラッドＣ 東証Ｇ 17.4倍 ( 1,497) 600 ( -15.5 ) 人工知能関連
17. <7523> アールビバン 東証Ｓ 17.2倍 ( 721) 1661 ( +50.6 )
18. <5269> 日コン 東証Ｐ 17.1倍 ( 2,548) 383 ( +23.5 )
19. <5268> 旭コン 東証Ｓ 15.0倍 ( 2,729) 1116 ( +32.5 ) 下水道関連
20. <5282> ジオスター 東証Ｓ 14.2倍 ( 725) 332 ( +6.8 ) 下水道関連
21. <9854> 愛眼 東証Ｓ 12.5倍 ( 1,015) 211 ( +11.6 )
22. <5247> ＢＴＭ 東証Ｇ 12.0倍 ( 2,143) 1022 ( +20.0 ) 人工知能関連
23. <7886> ヤマトモビＭ 東証Ｓ 10.6倍 ( 287) 1087 ( +7.5 )
24. <2512> 野村外国債Ｈ 東証Ｅ 10.4倍 ( 404) 752.5 ( -1.2 )
25. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 10.1倍 ( 3,408) 1323 ( +39.4 ) 下水道関連
26. <5279> 日本興業 東証Ｓ 9.6倍 ( 144) 1496 ( +14.8 ) 国土強靱化関連
27. <7116> ダイワ通信 東証Ｓ 9.4倍 ( 330) 1024 ( +13.9 ) 人工知能関連
28. <6171> 土木管理 東証Ｓ 9.4倍 ( 1,594) 488 ( +11.7 ) 下水道関連
29. <8057> 内田洋 東証Ｐ 9.3倍 ( 958) 11540 ( +7.1 )
30. <6403> 水道機 東証Ｓ 9.1倍 ( 973) 3020 ( +11.2 ) 下水道関連
31. <7850> 総合商研 東証Ｓ 8.9倍 ( 80) 886 ( -3.7 )
32. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 8.8倍 ( 617) 387 ( +25.2 ) 人工知能関連
33. <6225> エコム 名証Ｍ 8.6倍 ( 77) 1639 ( +9.3 )
34. <2852> ｉＳＧＪリト 東証Ｅ 8.2倍 ( 98) 184.8 ( -1.7 )
35. <3172> ティーライフ 東証Ｓ 8.0倍 ( 199) 1136 ( +2.0 )
36. <3083> スターシーズ 東証Ｓ 7.6倍 ( 1,575) 779 ( -3.7 )
37. <6557> ＡＩＡＩ 東証Ｇ 7.5倍 ( 407) 1575 ( +5.6 )
38. <3954> 昭和パックス 東証Ｓ 7.5倍 ( 82) 2901 ( +12.0 )
39. <5612> 鋳鉄管 東証Ｓ 7.4倍 ( 2,729) 2367 ( +24.1 ) 下水道関連
40. <3157> ジオリーブＧ 東証Ｓ 7.3倍 ( 161) 1342 ( +11.4 )
41. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 7.3倍 ( 3,556) 1300 ( +48.6 )
42. <3808> ＯＫウェイヴ 名証Ｎ 7.1倍 ( 649) 60 ( +5.3 ) 仮想通貨関連
43. <2722> アイケイＨＤ 東証Ｓ 6.9倍 ( 268) 456 ( +10.9 )
44. <9330> 揚羽 東証Ｇ 6.6倍 ( 303) 930 ( +7.8 ) 人工知能関連
45. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ 6.6倍 ( 3,710) 139 ( -43.0 )
46. <6343> フリージア 東証Ｓ 6.4倍 ( 2,594) 152 ( +9.4 )
47. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 6.4倍 ( 568) 1130 ( +18.2 )
48. <7215> ファルテック 東証Ｓ 6.2倍 ( 93) 384 ( -0.8 )
49. <4016> ミット 東証Ｓ 6.2倍 ( 402) 1189 ( +15.3 ) ドローン関連
50. <7749> メディキット 東証Ｓ 5.7倍 ( 97) 2751 ( +8.7 )
