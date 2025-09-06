　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <7376> ＢＣＣ　　　　東証Ｇ　　150倍 ( 　150)　　2160　( +17.8 )　
２. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ 　92.5倍 ( 9,991) 　　117　( +129.4 )　 人工知能関連
３. <5994> ファインシン　東証Ｓ 　75.4倍 ( 　528)　　1226　( +35.6 )　
４. <3909> ショーケース　東証Ｓ 　55.7倍 ( 2,898) 　　431　( +36.0 )　 サイバーセキュリティ関連
５. <4124> 大阪油化　　　東証Ｓ 　49.6倍 ( 　397)　　3010　( +22.8 )　 半導体関連
６. <7345> ＡＩＰＦ　　　東証Ｇ 　44.7倍 ( 　134) 　　613　(　+6.6 )　
７. <1382> ホーブ　　　　東証Ｓ 　43.7倍 ( 　393)　　1840　(　+3.5 )　
８. <3266> ファンクリＧ　東証Ｓ 　34.6倍 ( 2,940)　　　96　(　+5.5 )　
９. <3929> Ｓワイヤー　　東証Ｇ 　34.3倍 ( 1,097) 　　275　(　+9.1 )　
10. <3787> テクノマセマ　東証Ｓ 　28.6倍 ( 　487) 　　562　(　+2.0 )　
11. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ 　26.8倍 ( 　832) 　　365　( +21.7 )　
12. <5967> ＴＯＮＥ　　　東証Ｓ 　25.8倍 ( 　567) 　　583　(　+3.9 )　
13. <7709> クボテック　　東証Ｓ 　24.5倍 ( 1,273) 　　202　(　+2.5 )　
14. <9213> セイファート　東証Ｓ 　20.3倍 ( 1,709)　　1201　( +27.8 )　
15. <3998> すららネット　東証Ｇ 　18.9倍 ( 　377) 　　407　( +16.3 )　
16. <9561> グラッドＣ　　東証Ｇ 　17.4倍 ( 1,497) 　　600　( -15.5 )　 人工知能関連
17. <7523> アールビバン　東証Ｓ 　17.2倍 ( 　721)　　1661　( +50.6 )　
18. <5269> 日コン　　　　東証Ｐ 　17.1倍 ( 2,548) 　　383　( +23.5 )　
19. <5268> 旭コン　　　　東証Ｓ 　15.0倍 ( 2,729)　　1116　( +32.5 )　 下水道関連
20. <5282> ジオスター　　東証Ｓ 　14.2倍 ( 　725) 　　332　(　+6.8 )　 下水道関連
21. <9854> 愛眼　　　　　東証Ｓ 　12.5倍 ( 1,015) 　　211　( +11.6 )　
22. <5247> ＢＴＭ　　　　東証Ｇ 　12.0倍 ( 2,143)　　1022　( +20.0 )　 人工知能関連
23. <7886> ヤマトモビＭ　東証Ｓ 　10.6倍 ( 　287)　　1087　(　+7.5 )　
24. <2512> 野村外国債Ｈ　東証Ｅ 　10.4倍 ( 　404) 　752.5　(　-1.2 )　
25. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ 　10.1倍 ( 3,408)　　1323　( +39.4 )　 下水道関連
26. <5279> 日本興業　　　東証Ｓ　　9.6倍 ( 　144)　　1496　( +14.8 )　 国土強靱化関連
27. <7116> ダイワ通信　　東証Ｓ　　9.4倍 ( 　330)　　1024　( +13.9 )　 人工知能関連
28. <6171> 土木管理　　　東証Ｓ　　9.4倍 ( 1,594) 　　488　( +11.7 )　 下水道関連
29. <8057> 内田洋　　　　東証Ｐ　　9.3倍 ( 　958) 　11540　(　+7.1 )　
30. <6403> 水道機　　　　東証Ｓ　　9.1倍 ( 　973)　　3020　( +11.2 )　 下水道関連
31. <7850> 総合商研　　　東証Ｓ　　8.9倍 (　　80) 　　886　(　-3.7 )　
32. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　8.8倍 ( 　617) 　　387　( +25.2 )　 人工知能関連
33. <6225> エコム　　　　名証Ｍ　　8.6倍 (　　77)　　1639　(　+9.3 )　
34. <2852> ｉＳＧＪリト　東証Ｅ　　8.2倍 (　　98) 　184.8　(　-1.7 )　
35. <3172> ティーライフ　東証Ｓ　　8.0倍 ( 　199)　　1136　(　+2.0 )　
36. <3083> スターシーズ　東証Ｓ　　7.6倍 ( 1,575) 　　779　(　-3.7 )　
37. <6557> ＡＩＡＩ　　　東証Ｇ　　7.5倍 ( 　407)　　1575　(　+5.6 )　
38. <3954> 昭和パックス　東証Ｓ　　7.5倍 (　　82)　　2901　( +12.0 )　
39. <5612> 鋳鉄管　　　　東証Ｓ　　7.4倍 ( 2,729)　　2367　( +24.1 )　 下水道関連
40. <3157> ジオリーブＧ　東証Ｓ　　7.3倍 ( 　161)　　1342　( +11.4 )　
41. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　7.3倍 ( 3,556)　　1300　( +48.6 )　
42. <3808> ＯＫウェイヴ　名証Ｎ　　7.1倍 ( 　649)　　　60　(　+5.3 )　 仮想通貨関連
43. <2722> アイケイＨＤ　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　268) 　　456　( +10.9 )　
44. <9330> 揚羽　　　　　東証Ｇ　　6.6倍 ( 　303) 　　930　(　+7.8 )　 人工知能関連
45. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ　　6.6倍 ( 3,710) 　　139　( -43.0 )　
46. <6343> フリージア　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 2,594) 　　152　(　+9.4 )　
47. <7375> リファバスＧ　東証Ｇ　　6.4倍 ( 　568)　　1130　( +18.2 )　
48. <7215> ファルテック　東証Ｓ　　6.2倍 (　　93) 　　384　(　-0.8 )　
49. <4016> ミット　　　　東証Ｓ　　6.2倍 ( 　402)　　1189　( +15.3 )　 ドローン関連
50. <7749> メディキット　東証Ｓ　　5.7倍 (　　97)　　2751　(　+8.7 )　

株探ニュース