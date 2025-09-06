

●今週の業種別騰落率ランキング



※9月5日終値の8月29日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 28 業種 値下がり： 5 業種

東証プライム：1616銘柄 値上がり：1149 銘柄 値下がり： 452 銘柄 変わらず他： 15 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 鉄鋼(0262) +6.39 日本製鉄 <5401> 、栗本鉄 <5602> 、ＪＦＥ <5411>

２. 水産・農林業(0251) +4.81 極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333>

３. 精密機器(0268) +4.15 オリンパス <7733> 、朝日インテク <7747> 、ＨＯＹＡ <7741>

４. 医薬品(0258) +4.10 住友ファーマ <4506> 、エーザイ <4523> 、ネクセラ <4565>

５. ガラス・土石(0261) +3.71 日ヒュム <5262> 、日東紡 <3110> 、日コン <5269>

６. ゴム製品(0260) +3.56 藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108>

７. 卸売業(0276) +3.48 三井物 <8031> 、ドウシシャ <7483> 、円谷フィＨＤ <2767>

８. 鉱業(0252) +3.36 日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

９. 輸送用機器(0267) +2.99 ブレーキ <7238> 、マツダ <7261> 、三桜工 <6584>

10. パルプ・紙(0256) +2.81 王子ＨＤ <3861> 、トーモク <3946> 、レンゴー <3941>

11. 食料品(0254) +2.80 森永乳 <2264> 、伊藤園 <2593> 、雪印メグ <2270>

12. 陸運業(0271) +2.61 富士急 <9010> 、京阪ＨＤ <9045> 、福山運 <9075>

13. 海運業(0272) +2.49 ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101> 、飯野海 <9119>

14. 小売業(0277) +2.23 インターメス <262A> 、ツルハＨＤ <3391> 、ウエルシア <3141>

15. 建設業(0253) +1.85 福田組 <1899> 、ダイダン <1980> 、日特建 <1929>

16. 非鉄金属(0263) +1.73 ＪＸ金属 <5016> 、リョービ <5851> 、日軽金ＨＤ <5703>

17. 繊維製品(0255) +1.58 オンワード <8016> 、小松マテーレ <3580> 、ワコールＨＤ <3591>

18. 不動産業(0282) +1.57 ＦＪネクＨＤ <8935> 、ケイアイ不 <3465> 、ＡＤＷＧ <2982>

19. 石油・石炭(0259) +1.54 出光興産 <5019> 、富士石油 <5017> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

20. 金属製品(0264) +1.35 ニッパツ <5991> 、ノーリツ <5943> 、ホッカンＨＤ <5902>

21. その他金融業(0281) +0.96 イオンＦＳ <8570> 、アイフル <8515> 、オリコ <8585>

22. 電気・ガス(0270) +0.91 レノバ <9519> 、メタウォータ <9551> 、大ガス <9532>

23. 倉庫・運輸(0274) +0.81 エーアイテイ <9381> 、上組 <9364> 、住友倉 <9303>

24. 保険業(0280) +0.77 ＦＰパートナ <7388> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、かんぽ生命 <7181>

25. 化学(0257) +0.70 保土谷 <4112> 、群栄化 <4229> 、日農薬 <4997>

26. サービス業(0283) +0.44 デジタルＨＤ <2389> 、エムスリー <2413> 、オーケストラ <6533>

27. その他製品(0269) +0.21 フルヤ金属 <7826> 、菱鉛筆 <7976> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>

28. 銀行業(0278) +0.13 東邦銀 <8346> 、あいちＦＧ <7389> 、東和銀 <8558>

29. 空運業(0273) -0.26 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

30. 証券・商品(0279) -0.80 マネックスＧ <8698> 、ＳＢＩ <8473> 、ＪＩＡ <7172>

31. 電気機器(0266) -0.91 ニデック <6594> 、ソシオネクス <6526> 、コクサイエレ <6525>

32. 情報・通信業(0275) -1.10 松竹 <9601> 、ギフティ <4449> 、エムアップ <3661>

33. 機械(0265) -1.23 タツモ <6266> 、ローツェ <6323> 、三井Ｅ＆Ｓ <7003>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

