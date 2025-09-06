　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※9月5日終値の8月29日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　28 業種　　値下がり：　 5 業種
　　　東証プライム：1616銘柄　　値上がり：1149 銘柄　　値下がり： 452 銘柄　　変わらず他：　15 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 鉄鋼(0262)　　　　　 +6.39 　日本製鉄 <5401> 、栗本鉄 <5602> 、ＪＦＥ <5411>
２. 水産・農林業(0251)　 +4.81 　極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333>
３. 精密機器(0268)　　　 +4.15 　オリンパス <7733> 、朝日インテク <7747> 、ＨＯＹＡ <7741>
４. 医薬品(0258)　　　　 +4.10 　住友ファーマ <4506> 、エーザイ <4523> 、ネクセラ <4565>
５. ガラス・土石(0261)　 +3.71 　日ヒュム <5262> 、日東紡 <3110> 、日コン <5269>
６. ゴム製品(0260)　　　 +3.56 　藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108>
７. 卸売業(0276)　　　　 +3.48 　三井物 <8031> 、ドウシシャ <7483> 、円谷フィＨＤ <2767>
８. 鉱業(0252)　　　　　 +3.36 　日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>
９. 輸送用機器(0267)　　 +2.99 　ブレーキ <7238> 、マツダ <7261> 、三桜工 <6584>
10. パルプ・紙(0256)　　 +2.81 　王子ＨＤ <3861> 、トーモク <3946> 、レンゴー <3941>
11. 食料品(0254)　　　　 +2.80 　森永乳 <2264> 、伊藤園 <2593> 、雪印メグ <2270>
12. 陸運業(0271)　　　　 +2.61 　富士急 <9010> 、京阪ＨＤ <9045> 、福山運 <9075>
13. 海運業(0272)　　　　 +2.49 　ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101> 、飯野海 <9119>
14. 小売業(0277)　　　　 +2.23 　インターメス <262A> 、ツルハＨＤ <3391> 、ウエルシア <3141>
15. 建設業(0253)　　　　 +1.85 　福田組 <1899> 、ダイダン <1980> 、日特建 <1929>
16. 非鉄金属(0263)　　　 +1.73 　ＪＸ金属 <5016> 、リョービ <5851> 、日軽金ＨＤ <5703>
17. 繊維製品(0255)　　　 +1.58 　オンワード <8016> 、小松マテーレ <3580> 、ワコールＨＤ <3591>
18. 不動産業(0282)　　　 +1.57 　ＦＪネクＨＤ <8935> 、ケイアイ不 <3465> 、ＡＤＷＧ <2982>
19. 石油・石炭(0259)　　 +1.54 　出光興産 <5019> 、富士石油 <5017> 、ＥＮＥＯＳ <5020>
20. 金属製品(0264)　　　 +1.35 　ニッパツ <5991> 、ノーリツ <5943> 、ホッカンＨＤ <5902>
21. その他金融業(0281)　 +0.96 　イオンＦＳ <8570> 、アイフル <8515> 、オリコ <8585>
22. 電気・ガス(0270)　　 +0.91 　レノバ <9519> 、メタウォータ <9551> 、大ガス <9532>
23. 倉庫・運輸(0274)　　 +0.81 　エーアイテイ <9381> 、上組 <9364> 、住友倉 <9303>
24. 保険業(0280)　　　　 +0.77 　ＦＰパートナ <7388> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、かんぽ生命 <7181>
25. 化学(0257)　　　　　 +0.70 　保土谷 <4112> 、群栄化 <4229> 、日農薬 <4997>
26. サービス業(0283)　　 +0.44 　デジタルＨＤ <2389> 、エムスリー <2413> 、オーケストラ <6533>
27. その他製品(0269)　　 +0.21 　フルヤ金属 <7826> 、菱鉛筆 <7976> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>
28. 銀行業(0278)　　　　 +0.13 　東邦銀 <8346> 、あいちＦＧ <7389> 、東和銀 <8558>
29. 空運業(0273)　　　　 -0.26 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
30. 証券・商品(0279)　　 -0.80 　マネックスＧ <8698> 、ＳＢＩ <8473> 、ＪＩＡ <7172>
31. 電気機器(0266)　　　 -0.91 　ニデック <6594> 、ソシオネクス <6526> 、コクサイエレ <6525>
32. 情報・通信業(0275)　 -1.10 　松竹 <9601> 、ギフティ <4449> 、エムアップ <3661>
33. 機械(0265)　　　　　 -1.23 　タツモ <6266> 、ローツェ <6323> 、三井Ｅ＆Ｓ <7003>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース