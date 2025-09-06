週間ランキング【値下がり率】 (9月5日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※9月5日終値の8月29日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ -43.0 139
２. <6177> アップバンク 東証Ｇ -37.8 225 東証が信用規制の臨時措置を実施
３. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ -34.9 188 東証が信用規制
４. <1757> 創建エース 東証Ｓ -33.3 4
５. <168A> イタミアート 東証Ｇ -21.5 1187
６. <6594> ニデック 東証Ｐ -21.2 2531 新たな不適切会計処理の疑い発覚で第三者委員会設置
７. <3350> メタプラ 東証Ｓ -19.3 709 仮想通貨関連
８. <4369> トリケミカル 東証Ｐ -19.3 2640 ２６年１月期連結業績予想を下方修正
９. <3779> Ｊエスコム 東証Ｓ -17.2 207
10. <7603> マックハウス 東証Ｓ -16.4 358 仮想通貨関連
11. <3810> サイステップ 東証Ｓ -16.1 344 仮想通貨関連
12. <9561> グラッドＣ 東証Ｇ -15.5 600
13. <3624> アクセルＭ 東証Ｇ -14.6 123
14. <6930> 日本アンテナ 東証Ｓ -14.3 865
15. <387A> フラー 東証Ｇ -13.1 2300
16. <9601> 松竹 東証Ｐ -12.8 12380
17. <4449> ギフティ 東証Ｐ -12.5 1215
18. <3747> インタートレ 東証Ｓ -12.1 932 東証が信用規制の臨時措置を実施
19. <9554> エイビック 東証Ｇ -11.9 1972
20. <2156> セーラー広告 東証Ｓ -11.7 370
21. <4594> ブライトパス 東証Ｇ -11.5 77
22. <2998> クリアル 東証Ｇ -11.3 6540
23. <7571> ヤマノＨＤ 東証Ｓ -11.2 135
24. <5599> Ｓ＆Ｊ 東証Ｇ -11.1 1349 サイバーセキュリティ関連
25. <4170> カイゼン 東証Ｇ -10.7 209 人工知能関連
26. <3691> デジプラ 東証Ｇ -10.6 1372 生成AI関連
27. <4784> ＧＭＯインタ 東証Ｐ -10.5 1196 生成AI関連
28. <7356> レッティ 東証Ｇ -10.5 231
29. <6266> タツモ 東証Ｐ -10.4 2031 半導体製造装置関連
30. <6016> ジャパンエン 東証Ｓ -10.2 9730
31. <7455> パリミキＨＤ 東証Ｓ -10.1 417
32. <135A> ヴレインＳ 東証Ｇ -10.1 2441 人工知能関連
33. <3661> エムアップ 東証Ｐ -10.1 2237
34. <281A> インフォメテ 東証Ｇ -10.1 1607 人工知能関連
35. <2586> フルッタ 東証Ｇ -10.1 258
36. <2315> ＣＡＩＣＡＤ 東証Ｓ -10.1 125 人工知能関連
37. <7426> 山大 東証Ｓ -10.0 1234
38. <3739> コムシード 名証Ｎ -9.9 210
39. <6786> ＲＶＨ 東証Ｓ -9.8 92
40. <9722> 藤田観 東証Ｐ -9.7 10600
41. <4393> バンクオブイ 東証Ｇ -9.6 9800
42. <141A> トライアル 東証Ｇ -9.6 2507 人工知能関連
43. <3853> アステリア 東証Ｐ -9.5 1677 東証が信用規制の臨時措置を実施
44. <8914> エリアリンク 東証Ｓ -9.4 2312 ９５万株の売り出しなど発表で需給悪化を警戒
45. <4499> スピー 東証Ｓ -9.4 2428 仮想通貨関連
46. <4375> セーフィー 東証Ｇ -9.3 926
47. <6526> ソシオネクス 東証Ｐ -9.3 2603 半導体関連
48. <9090> ＡＺ丸和ＨＤ 東証Ｐ -9.3 1079
49. <3777> 環境フレンド 東証Ｇ -9.1 60
50. <9978> 文教堂ＧＨＤ 東証Ｓ -9.1 60
株探ニュース