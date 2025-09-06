　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※9月5日終値の8月29日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ　　-43.0 　　139　
２. <6177> アップバンク　東証Ｇ　　-37.8 　　225　 東証が信用規制の臨時措置を実施
３. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ　　-34.9 　　188　 東証が信用規制
４. <1757> 創建エース　　東証Ｓ　　-33.3 　　　4　
５. <168A> イタミアート　東証Ｇ　　-21.5　　1187　
６. <6594> ニデック　　　東証Ｐ　　-21.2　　2531　 新たな不適切会計処理の疑い発覚で第三者委員会設置
７. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-19.3 　　709　 仮想通貨関連
８. <4369> トリケミカル　東証Ｐ　　-19.3　　2640　 ２６年１月期連結業績予想を下方修正
９. <3779> Ｊエスコム　　東証Ｓ　　-17.2 　　207　
10. <7603> マックハウス　東証Ｓ　　-16.4 　　358　 仮想通貨関連
11. <3810> サイステップ　東証Ｓ　　-16.1 　　344　 仮想通貨関連
12. <9561> グラッドＣ　　東証Ｇ　　-15.5 　　600　
13. <3624> アクセルＭ　　東証Ｇ　　-14.6 　　123　
14. <6930> 日本アンテナ　東証Ｓ　　-14.3 　　865　
15. <387A> フラー　　　　東証Ｇ　　-13.1　　2300　
16. <9601> 松竹　　　　　東証Ｐ　　-12.8 　12380　
17. <4449> ギフティ　　　東証Ｐ　　-12.5　　1215　
18. <3747> インタートレ　東証Ｓ　　-12.1 　　932　 東証が信用規制の臨時措置を実施
19. <9554> エイビック　　東証Ｇ　　-11.9　　1972　
20. <2156> セーラー広告　東証Ｓ　　-11.7 　　370　
21. <4594> ブライトパス　東証Ｇ　　-11.5　　　77　
22. <2998> クリアル　　　東証Ｇ　　-11.3　　6540　
23. <7571> ヤマノＨＤ　　東証Ｓ　　-11.2 　　135　
24. <5599> Ｓ＆Ｊ　　　　東証Ｇ　　-11.1　　1349　 サイバーセキュリティ関連
25. <4170> カイゼン　　　東証Ｇ　　-10.7 　　209　 人工知能関連
26. <3691> デジプラ　　　東証Ｇ　　-10.6　　1372　 生成AI関連
27. <4784> ＧＭＯインタ　東証Ｐ　　-10.5　　1196　 生成AI関連
28. <7356> レッティ　　　東証Ｇ　　-10.5 　　231　
29. <6266> タツモ　　　　東証Ｐ　　-10.4　　2031　 半導体製造装置関連
30. <6016> ジャパンエン　東証Ｓ　　-10.2　　9730　
31. <7455> パリミキＨＤ　東証Ｓ　　-10.1 　　417　
32. <135A> ヴレインＳ　　東証Ｇ　　-10.1　　2441　 人工知能関連
33. <3661> エムアップ　　東証Ｐ　　-10.1　　2237　
34. <281A> インフォメテ　東証Ｇ　　-10.1　　1607　 人工知能関連
35. <2586> フルッタ　　　東証Ｇ　　-10.1 　　258　
36. <2315> ＣＡＩＣＡＤ　東証Ｓ　　-10.1 　　125　 人工知能関連
37. <7426> 山大　　　　　東証Ｓ　　-10.0　　1234　
38. <3739> コムシード　　名証Ｎ 　　-9.9 　　210　
39. <6786> ＲＶＨ　　　　東証Ｓ 　　-9.8　　　92　
40. <9722> 藤田観　　　　東証Ｐ 　　-9.7 　10600　
41. <4393> バンクオブイ　東証Ｇ 　　-9.6　　9800　
42. <141A> トライアル　　東証Ｇ 　　-9.6　　2507　 人工知能関連
43. <3853> アステリア　　東証Ｐ 　　-9.5　　1677　 東証が信用規制の臨時措置を実施
44. <8914> エリアリンク　東証Ｓ 　　-9.4　　2312　 ９５万株の売り出しなど発表で需給悪化を警戒
45. <4499> スピー　　　　東証Ｓ 　　-9.4　　2428　 仮想通貨関連
46. <4375> セーフィー　　東証Ｇ 　　-9.3 　　926　
47. <6526> ソシオネクス　東証Ｐ 　　-9.3　　2603　 半導体関連
48. <9090> ＡＺ丸和ＨＤ　東証Ｐ 　　-9.3　　1079　
49. <3777> 環境フレンド　東証Ｇ 　　-9.1　　　60　
50. <9978> 文教堂ＧＨＤ　東証Ｓ 　　-9.1　　　60　

株探ニュース