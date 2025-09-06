　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※9月5日終値の8月29日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ　　　129 　　117　 中国・台湾企業と『Ｋｕｂｏｔａ　Ｇｌａｓｓ』の販売特約店契約締結
２. <5241> 日本オーエー　名証Ｎ 　　79.0　　2110　 光通信が５．２５％保有判明で思惑働く
３. <9425> ＲｅＹｕｕ　　東証Ｓ 　　67.4　　1008　
４. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ 　　57.7 　　306　
５. <8783> ａｂｃ　　　　東証Ｓ 　　55.2 　　562　 暗号資産の急激な値動きに応じアラートを発信するシステム提供
６. <7523> アールビバン　東証Ｓ 　　50.6　　1661　 ＭＢＯ実施でＴＯＢ価格１株１６７０円にサヤ寄せ
７. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ 　　49.1　　1600　
８. <3803> イメージ情報　東証Ｇ 　　48.6　　1300　
９. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ 　　40.6　　1305　 日ヒュム、旭コンなど下水道インフラ関連に急騰相次ぐ
10. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ 　　39.4　　1323　 下水道インフラ関連の一角で大相場演じる
11. <3909> ショーケース　東証Ｓ 　　36.0 　　431　 サイバーセキュリティ関連
12. <5994> ファインシン　東証Ｓ 　　35.6　　1226　
13. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ 　　34.1 　　303　 仮想通貨関連
14. <5268> 旭コン　　　　東証Ｓ 　　32.5　　1116　 下水道関連
15. <5262> 日ヒュム　　　東証Ｐ 　　28.5　　4190　 下水道インフラ関連株に人気集中
16. <9213> セイファート　東証Ｓ 　　27.8　　1201　
17. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ 　　25.2 　　387　 ３６０度評価ツール提供開始
18. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ 　　24.9 　　241　 仮想通貨関連
19. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ 　　24.6　　6730　 ＡＩサーバー市場の拡大に対応したガラスクロス生産設備増強発表を材料視
20. <5612> 鋳鉄管　　　　東証Ｓ 　　24.1　　2367　 下水道関連
21. <5269> 日コン　　　　東証Ｐ 　　23.5 　　383　 下水道関連の出遅れとして
22. <4124> 大阪油化　　　東証Ｓ 　　22.8　　3010　 株主優待制度を導入
23. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ 　　21.7 　　365　
24. <5247> ＢＴＭ　　　　東証Ｇ 　　20.0　　1022　 さくらネットとセールスパートナー契約を締結
25. <6228> ＪＥＴ　　　　東証Ｓ 　　19.1 　　840　 半導体製造装置関連
26. <1909> 日本ドライ　　東証Ｓ 　　19.0　　7460　
27. <5983> イワブチ　　　東証Ｓ 　　18.9　　9640　
28. <4506> 住友ファーマ　東証Ｐ 　　18.8　　1811　
29. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ 　　18.7　　3870　 半導体製造装置関連
30. <7375> リファバスＧ　東証Ｇ 　　18.2　　1130　
31. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　18.1　　3065　 米サンディスクの急伸など刺激に
32. <7376> ＢＣＣ　　　　東証Ｇ 　　17.8　　2160　
33. <8127> ヤマトインタ　東証Ｓ 　　17.2 　　478　 海外の投資運用会社が大量保有
34. <4112> 保土谷　　　　東証Ｐ 　　16.4　　1787　
35. <3998> すららネット　東証Ｇ 　　16.3 　　407　
36. <1434> ＪＥＳＣＯ　　東証Ｓ 　　15.9　　1252　
37. <3905> データセク　　東証Ｇ 　　15.8　　2586　 国内事業が2ケタ増収を果たす
38. <2667> イメージワン　東証Ｓ 　　15.7 　　272　 ドローン関連
39. <4016> ミット　　　　東証Ｓ 　　15.3　　1189　 株主優待制度を導入へ
40. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ 　　15.2 　　938　
41. <1407> ウエストＨＤ　東証Ｓ 　　15.2　　1866　
42. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ 　　15.1 　　175　
43. <5279> 日本興業　　　東証Ｓ 　　14.8　　1496　 国土強靱化関連
44. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ 　　14.6　　　47　
45. <6039> 動物高度医療　東証Ｇ 　　14.2　　4975　
46. <5697> サンユウ　　　東証Ｓ 　　14.1 　　648　
47. <7116> ダイワ通信　　東証Ｓ 　　13.9　　1024　 遅延していた決算発表を受けて安心感先行
48. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ 　　13.8　　1460　 金・プラチナ市況上昇を背景に新値街道突入
49. <246A> アスア　　　　東証Ｇ 　　13.7 　　739　
50. <7776> セルシード　　東証Ｇ 　　13.5 　　504　

