週間ランキング【値上がり率】 (9月5日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※9月5日終値の8月29日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ 129 117 中国・台湾企業と『Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ』の販売特約店契約締結
２. <5241> 日本オーエー 名証Ｎ 79.0 2110 光通信が５．２５％保有判明で思惑働く
３. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ 67.4 1008
４. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 57.7 306
５. <8783> ａｂｃ 東証Ｓ 55.2 562 暗号資産の急激な値動きに応じアラートを発信するシステム提供
６. <7523> アールビバン 東証Ｓ 50.6 1661 ＭＢＯ実施でＴＯＢ価格１株１６７０円にサヤ寄せ
７. <8995> 誠建設 東証Ｓ 49.1 1600
８. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 48.6 1300
９. <1844> 大盛工業 東証Ｓ 40.6 1305 日ヒュム、旭コンなど下水道インフラ関連に急騰相次ぐ
10. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 39.4 1323 下水道インフラ関連の一角で大相場演じる
11. <3909> ショーケース 東証Ｓ 36.0 431 サイバーセキュリティ関連
12. <5994> ファインシン 東証Ｓ 35.6 1226
13. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ 34.1 303 仮想通貨関連
14. <5268> 旭コン 東証Ｓ 32.5 1116 下水道関連
15. <5262> 日ヒュム 東証Ｐ 28.5 4190 下水道インフラ関連株に人気集中
16. <9213> セイファート 東証Ｓ 27.8 1201
17. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 25.2 387 ３６０度評価ツール提供開始
18. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ 24.9 241 仮想通貨関連
19. <3110> 日東紡 東証Ｐ 24.6 6730 ＡＩサーバー市場の拡大に対応したガラスクロス生産設備増強発表を材料視
20. <5612> 鋳鉄管 東証Ｓ 24.1 2367 下水道関連
21. <5269> 日コン 東証Ｐ 23.5 383 下水道関連の出遅れとして
22. <4124> 大阪油化 東証Ｓ 22.8 3010 株主優待制度を導入
23. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ 21.7 365
24. <5247> ＢＴＭ 東証Ｇ 20.0 1022 さくらネットとセールスパートナー契約を締結
25. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ 19.1 840 半導体製造装置関連
26. <1909> 日本ドライ 東証Ｓ 19.0 7460
27. <5983> イワブチ 東証Ｓ 18.9 9640
28. <4506> 住友ファーマ 東証Ｐ 18.8 1811
29. <7711> 助川電気 東証Ｓ 18.7 3870 半導体製造装置関連
30. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 18.2 1130
31. <285A> キオクシア 東証Ｐ 18.1 3065 米サンディスクの急伸など刺激に
32. <7376> ＢＣＣ 東証Ｇ 17.8 2160
33. <8127> ヤマトインタ 東証Ｓ 17.2 478 海外の投資運用会社が大量保有
34. <4112> 保土谷 東証Ｐ 16.4 1787
35. <3998> すららネット 東証Ｇ 16.3 407
36. <1434> ＪＥＳＣＯ 東証Ｓ 15.9 1252
37. <3905> データセク 東証Ｇ 15.8 2586 国内事業が2ケタ増収を果たす
38. <2667> イメージワン 東証Ｓ 15.7 272 ドローン関連
39. <4016> ミット 東証Ｓ 15.3 1189 株主優待制度を導入へ
40. <6327> 北川精機 東証Ｓ 15.2 938
41. <1407> ウエストＨＤ 東証Ｓ 15.2 1866
42. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ 15.1 175
43. <5279> 日本興業 東証Ｓ 14.8 1496 国土強靱化関連
44. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ 14.6 47
45. <6039> 動物高度医療 東証Ｇ 14.2 4975
46. <5697> サンユウ 東証Ｓ 14.1 648
47. <7116> ダイワ通信 東証Ｓ 13.9 1024 遅延していた決算発表を受けて安心感先行
48. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 13.8 1460 金・プラチナ市況上昇を背景に新値街道突入
49. <246A> アスア 東証Ｇ 13.7 739
50. <7776> セルシード 東証Ｇ 13.5 504
