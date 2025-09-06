三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ・今市隆二が６日、所属事務所公式サイトを通じ、かねて交際していた一般女性と結婚し、第１子が誕生したことを発表した。

公式サイトで結婚＆第一子誕生を電撃発表した今市は「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました。無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました」と発表の経緯について明かし、「本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません」と謝罪。

今市はタクシー運転手への脅迫と暴行の疑いで書類送検（すでに示談成立）され、現在活動を自粛している。「私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいましたが、家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります」と決意を示した。