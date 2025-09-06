最低賃金４７都道府県で１０００円超え…地方の引き上げ幅大きく、最も低い３県と東京の差「２０３円」に

厚生労働省は５日、各都道府県の審議会で決まった今年度の最低賃金（時給）の改定額を発表した。

初めて全都道府県で１０００円を超え、全国平均は現在の１０５５円から過去最大の６６円（６・３％）引き上げられ、１１２１円となった。人材流出への懸念から、３９道府県では、国の中央最低賃金審議会が示した引き上げ額の目安から１〜１８円上回った。

最低賃金は都道府県ごとに決められている時給の下限額。国の審議会は８月４日、地域の所得や物価などに応じ、都道府県をＡ（東京など６都府県）、Ｂ（京都など２８道府県）、Ｃ（秋田など１３県）の３グループに分け、目安をＡ、Ｂで６３円、Ｃで６４円と提示していた。

各地域の審議会はこの目安を参考に実際の引き上げ額を議論。５日に福島県で答申が出たことで、全都道府県で改定額が出そろった。

引き上げ額が最も高かったのは、目安を１８円上回った熊本県の８２円。次いで大分県が８１円、秋田県が８０円などと続いた。

引き上げ率はグループ別にＡは５・６％、Ｂは６・６％、Ｃは８％となり、最低賃金の低い地方での上げ幅が大きかった。東京や大阪、神奈川など都市部を中心とした８都府県は、目安と同額の引き上げとなった。

改定後の最低賃金が最も高いのは東京都の１２２６円で、最も低いのは高知、宮崎、沖縄の各県の１０２３円。最高と最低の差額は２０３円で、昨年度と比べて９円縮まった。

改定された最低賃金は例年、１０月から順次適用されてきたが、今年は経営者側の準備などに配慮して適用開始時期を遅らせる地域が続出。秋田、福島、群馬、徳島、熊本、大分の６県では初めて適用開始が越年する。