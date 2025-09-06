「オリオールズ−ドジャース」（５日、ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手」で先発出場し、初回の第１打席で空振り三振。自らを援護することはできなかった。

右腕・クレイマーとの対戦。初球の低めを見極め、２球目のアウトローは見逃した。３球目のカーブにはバットが空を切り、カウント１−２と追い込まれた。

４球目の高めフォーシームは見極めて平行カウントに。だが最後は低めのカーブにタイミングが合わず空振り三振に倒れた。続くベッツは左翼へ大飛球を放つもフェンス手前で左翼手に捕球された。フリーマンも右中間へ大飛球を放ったが、あと１メートル、届かなかった。

大谷はこの日、急きょ先発登板が決定。登板予定だったグラスノーが背中の張りを訴えたため。３日に体調不良のため先発登板を回避していたが、チームの窮地に立ち上がった。

初回のピッチングでは１６０キロを計測するなど、ストレートを軸に多彩な変化球を散りばめて三者凡退で立ち上がった。二回も最速１６２キロを計測するなど１００マイルを連発。２死二塁のピンチを招くも空振り三振で切り抜けた。