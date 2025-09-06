カイル・マクラクラン、10代の息子の服を借りてロードのＭＶを再現！？ TikTokでバズる
『ツイン・ピークス』などで知られるカイル・マクラクラン（66）が、ロードの楽曲「What Was That」に合わせてノリまくる映像をTikTokにて公開し注目を集めている。ティーンエイジャーの息子カラムから服を借りて、MVを再現したようだ。
【写真】息子の服を着てはしゃぐカイル
カイルは6月にTikTokを更新し、「ジャムセッションに夢中で投稿するのを忘れていました」と綴り、白いシャツとデニムのバギーパンツ姿でヘッドホンを身に付け、「What Was That」に乗せて通りを闊歩し、エクササイズ・バイクを漕ぎまくる映像を公開。ロードのMVを再現したものとみられる。
『ツイン・ピークス』や『デスパレートな妻たち』、『セックス・アンド・ザ・シティ』などで印象的な役どころを演じてきたカイルのこの姿に、ファンは熱狂。コメント欄には、「66歳男性の中身はティーンエイジャー女子」という反応や、『デスパレートな妻たち』で彼が演じたオーソンに触れ「オーソン、何やってるの？」と言った声や、『ツイン・ピークス』にちなみ、「ローラ・パーマーもきっと気に入る」といった声があるほか、HBO公式からも、『セックス・アンド・ザ・シティ』で彼が演じたキャラクターにちなみ、「トレイ・マクドゥーガルが悪ふざけ中」とコメントが寄せられている。
Peopleによると、カイルは5年ほど前から、TikTokにてパロディ映像を公開。2020年には、『ツイン・ピークス』のオープニング・シーンをエクササイズ・バイクと口パクで再現した動画を公開し、2月24日の‟ツイン・ピークス・デー”を祝ったことも注目を集めた。また今年の父の日には、『ゴッドファーザー』や建国の父など、5人の「父」に扮する映像を公開し、7.3万超のいいねを獲得している。
なお、ロードのMV再現のために、衣装を提供したのは、17歳の息子カラム。当初は父親のTikTokに「うんざり」していたという彼も、最近は「少し受け入れるようになった」そうだ。動画のアイディアを思いついたカイルは、ロードの衣装が息子の服装にそっくりだと思い、息子に依頼。「あんな感じのパンツが必要だと言ったら、息子が縫ってくれたんです」と6月のイベントで明かしていた。
【写真】息子の服を着てはしゃぐカイル
カイルは6月にTikTokを更新し、「ジャムセッションに夢中で投稿するのを忘れていました」と綴り、白いシャツとデニムのバギーパンツ姿でヘッドホンを身に付け、「What Was That」に乗せて通りを闊歩し、エクササイズ・バイクを漕ぎまくる映像を公開。ロードのMVを再現したものとみられる。
Peopleによると、カイルは5年ほど前から、TikTokにてパロディ映像を公開。2020年には、『ツイン・ピークス』のオープニング・シーンをエクササイズ・バイクと口パクで再現した動画を公開し、2月24日の‟ツイン・ピークス・デー”を祝ったことも注目を集めた。また今年の父の日には、『ゴッドファーザー』や建国の父など、5人の「父」に扮する映像を公開し、7.3万超のいいねを獲得している。
なお、ロードのMV再現のために、衣装を提供したのは、17歳の息子カラム。当初は父親のTikTokに「うんざり」していたという彼も、最近は「少し受け入れるようになった」そうだ。動画のアイディアを思いついたカイルは、ロードの衣装が息子の服装にそっくりだと思い、息子に依頼。「あんな感じのパンツが必要だと言ったら、息子が縫ってくれたんです」と6月のイベントで明かしていた。