¡Ú£Õ¡Ý£±£¸¡Û²£ÉÍ¤ÎÌ¾¥µ¡¼¥É¡¦°Ù±Êâ«¤¬¹¥¼é¤Ç¥Ô¥ó¥ÁÃ¦½Ð¡Ö¤â¤¦£±ÅÙÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×½éÀïÇòÀ±¤Ë¹×¸¥
¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Âè£³£²²ó¡¡£×£Â£Ó£Ã¡¡£Õ¡½£±£¸¡¡Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¡¢¦£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¡ÆüËÜ£´¡½£±¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê£µÆü¡¦²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÆáÇÆ¡Ë
¡¡Âè£³£²²ó£Õ¡½£±£¸£×ÇÕ¤¬³«Ëë¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î½éÀï¤Ë£´¡½£±¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿£±£´£¹¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡ÊÁÏÀ®´Û£³Ç¯¡Ë¤¬£¶²óÅÓÃæ¤ò£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤ÏÆ±ÅÀ¤Î£¶²ó£²»àËþÎÝ¡¢Å¨¼º¤¬½Å¤Ê¤ê£³ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤À¤¬£µ°ÂÂÇ»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÎ×¤ó¤À£²£°£°£´Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆ±Âç²ñ¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢£±£¹Ç¯¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Î£¶°ÂÂÇ¤ò²¼²ó¤êºÇ¾¯¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¶Æü¤Ï¶¯Å¨¡¦´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£º¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê²Æì¾°³Ø£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡²£ÉÍ¤ÎÌ¾¼ê¡¦°Ù±Êâ«¡Ê¤Ò¤«¤ë¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó¡££±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¼«¿È¤ÎÆóÎÝ°Á÷µå¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç»°Í·´Ö¤Ø¤Î¥´¥í¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤Æ£³¥¢¥¦¥ÈÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤ÇÁê¼ê¤Ë£±ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦£±ÅÙÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢µÕÅ¾¤òËÉ¤²¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÇÀþ¤Ï·×£µ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«ÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Ï£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±µ¾ÂÇ£±»Íµå¤È¡¢¤Ä¤Ê¤®¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½éÀï¤Ç¹Å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀÆü°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¡£¡ÖÌÀÆü¤«¤éÏ¢Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÅ°¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£