¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤¬£¶Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤ÇÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Ï¡¢£¸·î£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿Ëè²Æ¹±Îã¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤òÌ³¤áÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤«¤éÀ¸½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ò¡ÖËÍ¡¢£´£¸²ó´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤Ë¿¨¤ì¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤È£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊç¶âÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Êç¶âÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¼çÌò¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º¬Äì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£