◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本４―１イタリア（５日・沖縄セルラー那覇）

第３２回Ｕ―１８Ｗ杯が開幕。世界一連覇を目指す高校日本代表はイタリアとの初戦に４―１で白星発進した。先発した１４９キロ右腕・森下翔太（創成館３年）が６回途中を１失点と好投。打線は同点の６回２死満塁、敵失が重なり３点を勝ち越した。だが５安打止まりで、高校日本代表で臨んだ２００４年以降の同大会の開幕戦では、１９年スペイン戦の６安打を下回り最少スタートとなった。６日は強敵・韓国と対戦。左腕・末吉良丞（沖縄尚学２年）が先発する。

＊ ＊ ＊

荒れたマウンドで躍動した。６回、１−１と同点に追いつかれ、なおも１死一、二塁。１８５センチの速球派右腕・早瀬朔（神村学園３年）が２番手でリリーフした。サード・為永皓（横浜３年）の好守にも助けられ、ピンチをしのぐと、打線が勝ち越し。７回のラストイニングもしっかりと締め、１回２／３を無安打無失点と火消しに成功した。

「森下がすごくいいピッチングをしてくれて、それを何とか引き継いで投げようと意識していたので、その結果があの場面で出た。為永には『ありがとう』という気持ちを伝えた。感謝しかないです。高校野球では気持ちの面から負けないと、自分の中で思っている。絶対どんな場面でも抑えてやるという気持ちで投げました」

“九州リレー”でもぎ取った１勝。奇しくも創成館・森下は今夏の甲子園２回戦で激突し、０−１で敗れた相手でもあった。「甲子園ではライバル、対戦相手として敵だったんですけど、今味方で、しかも九州同士で今日勝てたのはすごくいい試合だったのかなと思います」と胸を張った。