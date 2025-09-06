◆車いすテニス ▽全米オープン（５日、米国・ニューヨーク）

車いすテニスで、２０２４年パリ・パラリンピック女子単複２冠で、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、２０１７年以来８年ぶりの全米女王に王手だ。７月のウィンブルドン決勝で、生涯ゴールデンスラムの快挙を阻まれた同４位の王紫榮（中国）に６−４、７−５で雪辱し、決勝では同３位の李暁輝（中国）と対戦する。

世界女王の意地だった。ウィンブルドンの芝ではやられたが、得意のハードコートでは負けない。最初のマッチポイントで、鮮やかにフォアを決めると、思わずガッツポーズ。「後半、ペースを落としたのが良かった」。芝での雪辱に成功した。

第１セットも、第２セットも嫌な流れを乗り越えた。第１セットは５−３から４本のセットポイントを逃し、自分のサービスゲームを失った。第２セットは逆に２−５とリードを許し、途中、３本のセットポイントを握られた。しかし、一気に５ゲームを連取して、鮮やかな逆転劇につなげた。

今回、試しで、車いすのタイヤの空気圧を変え挑んでいる。空気圧を上げれば、車いすは楽に動くが、打つときに定まらない。空気圧を下げれば、打つときに定まるが、動きは鈍くなる。「どのぐらい戦えるか。何が効果的か」。決勝では、再び中国勢を迎え撃つ。