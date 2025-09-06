開幕から133日目となった2025（令和7）年8月23日、秋篠宮皇嗣家の次女佳子さまは、はじめて大阪・関西万博をご視察された。皇室の方々はこれまでに、天皇、皇后両陛下をはじめ、愛子さま、秋篠宮ご夫妻、三笠宮家彬子さま、高円宮妃久子さま、承子さまが会場を訪れている。佳子さまは今回、どのパビリオンをご覧になられたのか。そのお姿とともにご視察の様子を振り返ってみたい。

“津軽塗”をご体験

皇室の方々が大阪・関西万博を訪れたのは、今回で17回目を数える。最多は高円宮妃久子さまの7回（うち1回は私的ご訪問）で、次いで秋篠宮皇嗣同妃両殿下の3回であった。天皇、皇后両陛下と愛子さまは、それぞれに1回、三笠宮彬子さまと高円宮承子さまも、それぞれで2回だった。今回の佳子さまのご視察は、日帰りという限られた時間のなか、5つのパビリオンを見てまわられた。

最初に訪れたのは「日本館」で、”循環”をテーマにした3つのエリアのなかの「火星の石エリア」をご覧になられた。佳子さまは、パネル展示『さわって、感じて、火星の「循環」』を前に、時折りパネルに手をかざすなど”体感”されながら、日本館長のご説明に耳を傾けられていた。このあと“月の石”をご覧になられているが、取材はここまでとなったため、そのお姿を拝見することはできなかった。

次に訪れたパビリオンは「ギャラリーEAST」で、期間限定（終了済み）で行われていた日本の伝統工芸のひとつ「津軽塗」を体験された。佳子さまは、みずから刷毛（はけ）を手にされ、熟練職人からご説明を受けながら、木製のコースターに漆を塗られた。体験の途中で、「（漆をきれいに塗るのは）むずかしいですね」と、照れ笑いをされる場面も見られた。

輪島塗の大型地球儀をご覧に

3番目に訪れたのは『夜の地球「Earth at Night」』で、直径1mにもおよぶ大迫力の地球儀をご覧になられた。この地球儀は、漆黒と金の発色による繊細な美しさが特徴である”輪島塗”で仕上げられており、佳子さまはその美しさに魅了されたごようすだった。

この地球儀は、2024（平成6）年1月に発生した能登半島地震の際にも”奇跡的に無傷”だったことから「復興のシンボルの一つ」にもなっており、このことを輪島塗技術保存会会長からご説明を受けられると、「その後の輪島はどうですか」と質問をなさっていた。ご説明のなかで、「対立や分断を超えて他者に思いを巡らすことの意味を世界に向け伝えていきたい」という願いが込められていることもお聞きになると、佳子さまは大きくうなずかれていた。

地球儀の球体に、凹凸なく輪島塗を施す職人技に関心を持たれたごようすの佳子さまは、時折り身ぶり手ぶりを交えながら熱心に質問されていた。きっと、「津軽塗」での体験が生かされての質問だったのだろう。この日、佳子さまが身につけられていた”赤色のイヤリング”も、輪島塗を用いたものだという。

つづいて訪れたのはブラジル館だった。佳子さまは、今年（2025〔令和7〕年）の6月にブラジル政府からの招待（外交関係樹立130周年）を受けて、同国を訪問されている。同館は、アート空間の中を歩きながら”五感”でブラジルの文化や自然を体験できるのが特徴で、佳子さまはパランゴレルームという展示スペースをご覧になった。

そこでは、「パランゴロモス」と呼ばれるブラジルのマント「パランゴレ」と、日本の「羽衣」を融合させた“ポンチョ”や、タペストリーをご覧になられた。ポンチョを前にしたご説明では、佳子さまは後ろを向かれてしまったため、その表情をうかがい知ることはできなかった。

料理の実演をご覧に

最後に訪れたのはペルー館で、思い起こせば2年前（2023〔令和5〕年）の11月に佳子さまは、同国を公式訪問されていた。

館内では「ペルー・ムチョ・グスト」というオープンキッチンで、ペルー料理のなかのニッケイ料理「プルポ・アル・オリーボ」の調理風景をご覧になられた。この料理は、タコとオリーブを使った冷製オードブルで、柔らかく茹で上げたタコに濃厚なブラックオリーブのサルサ〔ソース〕をかけたペルーの定番料理だ。佳子さまが、この料理をその場で試食されることはなかったが、関係者とのご懇談の席で召し上がられたという。

この日の万博会場内は、佳子さまのお姿をひと目見ようと、ご視察先のパビリオン前には大勢の人が集まっていた。会場のスタッフからは、「ここで待っていても佳子さまはお見えになりません」とアナウンスがあるなど、”佳子さま人気”は相当なものだった。会期も残すところ37日（9月6日時点）を切ったいま、佳子さまの弟君である悠仁さまのご視察はいつになるのか、といった声もある。もし実現したとなれば、どのパビリオンを訪れるのかに注目が集まることだろう。

