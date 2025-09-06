「正論すぎる」230万人超え日韓夫婦YouTuber、妻の整形疑惑に言及。「ガチ憧れ顔」「美しすぎて」の声も
登録者数230万人超えの日韓夫婦によるYouTubeチャンネル「ミョリムMyorimu」は8月30日、『妻の整形疑惑について』と題した動画を公開しました。
【画像】日韓夫婦YouTuber、“妻の整形疑惑”に言及！
ミョリムさんが言うには、「高いお金を払って整形をしているのに、何も反応がない方が嫌じゃない？」とのこと。モカさんは、「整形した」と言われることは嫌ではないけど、メスを入れる整形手術はしておらず、具体的にどんな施術をしたのかを今回の動画で証明したかったのだそう。2020年頃から、瘦せ過ぎが気になっていた頬と、おでこに脂肪を入れ、唇にヒアルロン酸を注入する唇フィラーをしたと、具体的な施術内容を明かしました。
夫婦で、今までに経験した施術や世間で話題の整形についてひととおり話した後、ミョリムさんは、「整形してないのに『整形してる』と言われるのは褒め言葉」との結論を出しました。
コメントでは「お互いが美意識が高いから、こういう話をお互いが隠さずに共有して、受け入れられるの最高です！」「️以前からもっと綺麗になってて素敵だなって思ってました」「まじガチ憧れ顔です」「ご夫婦で美容の話できるのいいなー！」「ミョリムさん正論すぎる」「美男美女ご夫婦で仲良しなところが素敵だなと思います」「美しすぎてコメントがうまくできない…」との声が寄せられています。
妻の「顔変わった？」に夫が即答！「最近顔が変わった」というコメントが視聴者からたくさん来るというモカさん。モカさんが「そんなに（顔）変わった？」とミョリムさんに聞くと、「変わったよ。（整形を）いっぱいしてるのに変わらないはずがないだろ」と即答。
「最近も韓国で50万円の施術」「顔が変わった」と変化に気付いてもらえることは良いことだ、というミョリムさん。ミョリムさん自身は今までに「顔に何百万」も使っており、最近も韓国で50万円の施術をしたものの、誰からもコメントが来ないのだそう。変化に気付いてもらえないのは“お金の無駄”と言います。
