¥«¥á¤¿¤Á¤Îà¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤á¤Ë1.1Ëü¿Í¤â¤óÀä¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÏÂ¤à¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤À¡¼¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥ê¥¯¥¬¥á¤¿¤Á¤Ï¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û28.6Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤á¤ò¸«¤ë
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¶¤ï¤È¤ß¡Ê¡÷kanpanumaibe7¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î17Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ë¿È¤ò¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤½¤Î¥«¥á¤Ï¾®¤µ¤Ê¥«¥á¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã¦Áö¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉ¬»à¤µ¤À¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ô¤¤¼ç¡¦¤¶¤ï¤È¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2É¤¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥í¥·¥¢¥ê¥¯¥¬¥á¡£
¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿äÄê5ºÐ¤Î¥É¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¥á¥¹¡Ë¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Í¥¤·¤¤À³Ê¡£Æ§¤ßÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬3ºÐ¤ÎM¤Á¤ã¤ó¡Ê¤¿¤Ö¤ó¥á¥¹¡Ë¤Ç¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ê»Ò¡£
2É¤¤Ï¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÆü¸÷ÍáÃæ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Ã¦Áö¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿M¤Á¤ã¤ó¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¶¤ï¤È¤ß¤µ¤ó¡Ë
¤ª»¶ÊâÃæ¤Ïà¶¨ÎÏá¤·¤¬¤Á¡©
¤¶¤ï¤È¤ß¤µ¤óÂð¤Ç¤Ï¡¢4É¤¤Î¥ê¥¯¥¬¥á¤¬¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êà¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤á¤Ï¡¢³°¤Ç¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¤À¤½¤¦¡£
1É¤¤¬ÊÉ¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¼¤ËÊÌ¤Î»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Ãç´Ö¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£Ã¯¤¬¾å¤ÇÃ¯¤¬²¼¤«¡¢²¿É¤¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤«¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¤¶¤ï¤È¤ß¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿µµ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡¢1Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤êÆ§¤ßÂæ¡×
¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤À¡¼¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÏÂ¤à¡¡Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÐ¤ë¤Î¡©ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö²¶¤Î»Ó¤ò±Û¤¨¤Æ¤æ¤±¡ª¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µµ¤Î¹ÃÍå¤Î¹Å¤µ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êà¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤á¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë