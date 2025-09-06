◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2025年9月5日 ボルチモア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で出場。“緊急登板”となった初回を3者凡退で終えた。

先頭のホリデーには直球を主体に攻め、フルカウントからシンカーで左飛、続くジャクソンはカーブで中飛に仕留めた。3番。ヘンダーソンの4球目に100マイル（約160.9キロ）を計測。最後はカットボールで二ゴロに打ち取り、表情一つ変えず。淡々とマウンドを降り、ベンチへと引き揚げた。

この日の先発は当初、グラスノーが務める予定だった。しかし試合前、デーブ・ロバーツ監督はグラスノーが背中の張りを訴えたため登板を回避したことを明かし、8日（日本時間9日）のロッキーズ戦に登板することが決まっていた大谷に代役を託したことを明言。「翔平は身体の調子も良くて、今夜ボールを握りたいと言ってくれた」と男気に感謝し「翔平はチームのために自分を犠牲にしてくれた。そこは本当に尊敬している。先発投手は決まったルーティーンがあるのに、それを変えてまで登板するというのは、彼がチームをどう思っているかを物語っている」とチーム愛に敬意を表した。

大谷は前回登板の8月27日（同28日）レッズ戦で、復帰後最長となる5回を投げ、2安打1失点9奪三振で移籍後初白星を挙げた。手術明けから徐々に投球回数を増やしてきていたが、緊急登板だけに同監督は「状況を考えると、少し短くなるかもしれない」とこの日のプランを口にしていた。

大谷は当初、3日（同4日）のパイレーツ戦で先発する予定だったが、風邪の症状のため回避。ロバーツ監督は次回登板を5日からの敵地・オリオールズ3連戦中と予告していたが「少し余分に時間を与えて体を整えさせるため。まだ胸のあたりの不調や疲労感に対処している。5回を投げ切れる可能性を高めるためのスケジュール」と説明し、8日（日本時間9日）に先発することが決まっていた。しかしチームの緊急事態を受け、急きょこの日の先発マウンドに上がった。

ドジャースは前日、ナ・リーグ中地区最下位のパイレーツにまさかの同一カード3連敗。前日まで「20」だった西地区優勝へ向けたマジックが消滅した。頼みの大谷もサイヤング賞候補の剛腕・スキーンズの前に2三振を喫するなど3打数無安打に終わっていた。