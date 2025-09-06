起業家で格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）のCOOとして知られる溝口勇児氏（40）が6日までにX（旧ツイッター）を更新。元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏に対し、有事の際に“救援”することを宣言した。

溝口氏は5日の更新で、自身が代表取締役CEOを務める会社BACKSTAGEの役員のポストを引用。役員の投稿には、一部経営者が溝口氏に対し憶測に基づくネガティブな発言をしており、失望を覚えたという趣旨のことが書かれていた。

溝口氏はこれをうけ「おれのことなのに自分ごとのように怒ってくれる仲間がいるのは、本当に幸せだなと思う。おれもみんなの怒りや悲しみを、同じように自分ごととして共有していきたい」などと投稿した。

溝口氏のこの投稿に対し、三崎氏が「僕は怒る気にもならなかったですね。もはや次元が違いすぎるので。今現在の時価総額だけの取り柄の老害には言わせておきましょう。我々は絶対に負けない」とポスト。すると、溝口氏は「笑。でも王子もいつもありがとう。王子が理不尽な目にあったりしたら、おれが真っ先にしばきに行くからいつでも言ってね」と申し出た。

溝口氏はさまざまな企業を設立、創業し、最近ではBreakingDownのCOOとして有名。CEOの格闘家朝倉未来とともに大会全般を仕切り、自身も同大会で5回試合し、3KOを含み全勝している。23年12月には著書「持たざる者の逆襲 まだ何者でもない君へ」を出版した。