DeNAは5日、ヤクルトとの試合（横浜）に7−6で勝利。筒香嘉智のソロ、オースティンの適時打など打線は7得点を奪ったが、9回に登板した入江大生が村上宗隆に3ランを被弾するなど、1イニングを投げ切ることができなかった。

不安が残る投球となった入江について、5日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』にMCとして出演した谷繁元信氏は「村上に打たれた入江ですけど、結構打たれてるじゃないですか。勢いがあれば良いんですけど、ちょっと落ちてきた場合にね、コントロールがアバウトじゃないですか。なのでこういった結果になりえますよね」と話し、

同番組に出演した解説者の野村弘樹氏は「谷繁さんのおっしゃる通りコントロールですよね。あとフォークボールの落ちが凄く悪いんですよ。その辺も含めて、フォークボールで空振りが取れるようにならないと苦しいと思うので、握りなのか・リリースなのか、もう一回見つめ直しても良いかと思いますね」と言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』