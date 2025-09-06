9月7日（日）、フランスのパリロンシャン競馬場で行われるムーランドロンシャン賞（G1）の出走馬と枠順が発表された。

日本からは、ゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）が参戦し、鞍上はマキシム・ギュイヨン騎手。レースは芝1600mで行われ、第4レースとして発走予定。日本時間では同日22時50分（現地時間15時50分）にスタートを迎える。なお、このレースはJRAからも馬券発売される予定となっている。

欧州の一線級に挑む

馬番：1

マハバヤサナフィ

牡5・58.5・A.ルメートル

A.シュッツ

ゲート番：5

馬番：2

クドワー

牡5・58.5・C.シェパード

S＆E.クリスフォード

ゲート番：1

馬番：3

ロザリオン

牡4・58.5・S.レヴィー

R.ハノン

ゲート番：11

馬番：4

ダンシングジェミナイ

牡4・58.5・R.ライアン

R.ティール

ゲート番：9

馬番：5

ゴートゥファースト

牡5・58.5・M.ギュイヨン

新谷功一

ゲート番：7

馬番：6

リードアーティスト

牡4・58.5・C.キーン

J＆T.ゴスデン

ゲート番：10

馬番：7

パーシカ

牡4・58.5・W.ビュイック

R.ハノン

ゲート番：12

馬番：8

アルカントール

牡4・58.5・C.デムーロ

A.ファーブル

ゲート番：3

馬番：9

サーラン

牡3・56.0・M.バルザローナ

F.グラファール

ゲート番：6

馬番：10

ザライオンインウィンター

牡3・56.0・W.ローダン

A.オブライエン

ゲート番：4

馬番：11

アンリマティス

牡3・56.0・C.スミヨン

A.オブライエン

ゲート番：2

馬番：12

セレンゲティ

牡3・56.0・D.マクモナグル

A.オブライエン

ゲート番：8