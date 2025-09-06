巨人・園田純規は2軍10試合に先発して7勝0敗、防御率1.33

巨人やメジャーリーグでプレーした高橋尚成氏が、自身のYouTubeチャンネル「高橋尚成のHISAちゃん」を更新し、育成2年目の園田純規投手を絶賛した。2軍で7連勝＆防御率1.33の20歳を「これはうれしいね。ファームですけど7連勝は必然的かなと思いますね」と称えた。

2023年育成5位で入団した右腕は、昨季は3軍で経験を積み、今年6月から2軍のローテーション入り。10試合に先発して7勝0敗、防御率1.33、WHIP0.93の安定感を誇る。強みについて、高橋は「スピードガン以上に感じる。変化球の制球もめちゃくちゃいい。球のキレ、制球、コンビネーション、抜群ですね」と説明した。

今はまだ背番号「019」ながら、「現状で1軍に来ても通用するのではというくらいいいと思います。ただやはりまだ足りないところはあるから育成なのかもしれない。そういう意味では来年以降、1軍に呼ばれることが多くなるのでは。（支配下に）来年なるんじゃないですか、と僕は読んでます。タイミングはわからないですけど、来年なってもおかしくないくらいの逸材じゃないかと思います」と支配下切符に太鼓判。それどころか来季のローテーション争いの可能性も「十分ある。それくらい素晴らしい投手」と話した。

ただ、現在プロフィールでは184センチ、75キロとあって「1軍のレベルの選手だったら、あと10キロ以上は増やさないとパワー、スピードはね。もちろん体重が増えればいいわけではないけど、あったらあったで越したことはない」と課題も指摘した。

「育成ドラフト5位でしょ？ よくこれ残っていたなというくらい」と驚きを隠せない高橋氏。伸び盛りの右腕にかかる期待は大きい。（Full-Count編集部）